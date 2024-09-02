Τα Μετέωρα εντάχθηκαν στον κατάλογο με τα 100 σημαντικότερα Γεωλογικά Μνημεία παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που ανακοινώθηκαν από την Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών (ΙUGS), στο πλαίσιο του 37ου Παγκόσμιου Γεωλογικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Ας σημειωθεί ότι από το 2022 στα 100 Μνημεία Γεωλογικής Κληρονομιάς περιλαμβάνονται άλλες δύο θέσεις από την Ελλάδα, το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου και η ηφαιστειακή καλδέρα της Σαντορίνης.

Την γεωλογική σημασία των Μετεώρων παρουσίασε στην τελετή ανακήρυξης ο καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ο οποίος είχε και την ευθύνη για την κατάθεση του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας. Υπενθυμίζεται ότι τα Μετέωρα έχουν αναγνωρισθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγόσμιας Κληρονομιάς και πέρυσι η περιοχή των Δήμων Μετεώρων και Πύλης αναγνωρίσθηκε ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.

Η διαδικασία της αξιολόγησης

Η Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών, η κορυφαία παγκόσμια οργάνωση στις γεωεπιστήμες, σε συνεργασία με την UNESCO, ανέλαβε την πρωτοβουλία διαμόρφωσης καταλόγου με τις κορυφαίες περιοχές γεωλογικού ενδιαφέροντος παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Επιτροπή Γεωλογικής Κληρονομιάς (ΙUGS-IGC) της Διεθνούς Ένωσης Γεωλογικών Επιστημών υλοποιεί σε συνεργασία με την UNESCO ένα Διεθνές Πρόγραμμα τα τελευταία 4 χρόνια με σκοπό την καταγραφή, αξιολόγηση και ανάδειξη των σημαντικότερων Μνημείων Γεωλογικής Κληρονομιάς. Οι πρώτες 100 θέσεις παρουσιάσθηκαν τον Οκτώβριο του 2022.

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι μεταξύ των 174 θέσεων από 64 χώρες που υποβλήθηκαν στην Διεθνή Επιτροπή Γεωλογικής Κληρονομιάς και αξιολογήθηκαν φέτος, περιλαμβάνονται τα Μετέωρα στις 100 σημαντικότερες.

Περισσότεροι από 400 γεωεπιστήμονες συμμετείχαν στην δεύτερη φάση της αξιολόγησης, προερχόμενοι από 55 χώρες. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε το 2023-2024 και ο κατάλογος των νέων 100 θέσεων, που ανακοινώθηκε στο Παγκόσμιο Γεωλογικό Συνέδριο, περιλαμβάνει εξαιρετικής αξίας γεωλογικά μνημεία με διεθνή αξία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ως Μνημείο Γεωλογικής Κληρονομιάς (IUGS Geological Heritage Site) ορίζεται μία περιοχή που φέρει γεωλογικά στοιχεία ή/και γεωλογικές διεργασίες διεθνούς επιστημονικής εμβέλειας, που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και/ή έχει συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη των Γεωεπιστημών στο πέρασμα του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.