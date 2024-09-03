Ξεκίνησε το έργο της αναδιαμόρφωσης της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού καθώς εκπονήθηκαν οι προμελέτες -αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική- και η γεωτεχνική μελέτη, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος, για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου με τον αστικό και περιαστικό ιστό του Ηρακλείου.

Στόχος του ΥΠΠΟ αποτελεί η μόνιμη διαχείριση λειτουργικών και αισθητικών ζητημάτων επιτρέποντας τη συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.

Το έργο, το οποίο εξελίσσεται σε δύο φάσεις και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3.500.000 ευρώ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Η Κνωσός αποτελεί τον δεύτερο, σε προσέλευση, επισκεπτών, στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, μετά την Ακρόπολη. Η ανάδειξη του Μινωικού Ανακτόρου της -και άλλων πέντε ανακτορικών συγκροτημάτων της ίδιας εποχής- αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού.

Τα Μινωικά Ανάκτορα είναι η υποψηφιότητα της χώρας μας, το 2025, για την ένταξή τους στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Με στόχο την ένταξη των Μινωικών Ανακτόρων σε μια πολιτιστική διαδρομή που να αναδεικνύει και να αφομοιώνει αναπτυξιακά τη δυναμική αυτής της μοναδικής κληρονομιάς, έχουν σχεδιαστεί σειρά επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης των μοναδικών αυτών αρχιτεκτονικών συνόλων.

Στο Ανάκτορο της Κνωσού, βρίσκονται σε εξέλιξη επεμβάσεις αποκατάστασης, σε σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και έργα βελτίωσης της περιήγησης και της προσβασιμότητας. Η παρούσα μελέτη εντάσσεται σε ένα συνολικό έργο αναδιάταξης του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και του ευρύτερου αστικού χώρου, που έχει ως στόχο να διευθετήσει τις περιοχές εισόδου-εξόδου, επιλύοντας λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα που σχετίζονται με τη στάση, την κίνηση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Στόχος μας είναι η συνολική αναμόρφωση της ευρύτερης περιοχής και η ενίσχυση της εμπειρίας της επίσκεψης στον χώρο, όπως αρμόζει στην αρχαιολογική και ιστορική αξία του συγκεκριμένου ανακτόρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη στενή και εξαιρετικά

εποικοδομητική συνεργασία στη διαμόρφωση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Μινωικών Ανακτόρων και τη συμπερίληψή της στις δράσεις, που προβλέπονται να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης - ΕΣΠΑ 2021-2027.»

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο επανασχεδιασμός του χώρου εισόδου για τη διευκόλυνση των επισκεπτών, με υποδομές βιώσιμες, ανθεκτικές και ενεργειακά αυτόνομες, καθώς και με σεβασμό στην ιστορία. Βάσει της προμελέτης, το σημείο όπου σήμερα γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων και από όπου ξεκινά και καταλήγει η διαδρομή περιήγησης, διατηρείται όπως και η

πορεία κίνησης των επισκεπτών εντός του Ανακτόρου. Επανασχεδιάζεται, όμως, όλη η περιοχή, από το νότιο όριο του μεγάλου χώρου στάθμευσης (βορείως της «Βασιλικής οδού») έως τον χώρο στάθμευσης των εργαζόμενων στα νότια και από την οδό πρόσβασης (δυτικά) έως το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης. Προβλέπεται η διαμόρφωση νέας ευρύτερης πλατείας

στην περιοχή εισόδου, με διαχωρισμό της κίνησης εισερχομένων και εξερχομένων, και η κατασκευή τριών νέων ισόγειων κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού, σε δύο φάσεις υλοποίησης. Το πεζοδρόμιο από τον βόρειο χώρο στάθμευσης προς την περιοχή εισόδου, που διέρχεται δίπλα από το άκρο της υποκείμενης «Βασιλικής οδού», διευρύνεται. Το έργο έχει σχεδιαστεί να

υλοποιηθεί σε δύο φάσεις και με χρονικό ορίζοντα της β΄φάσης, το 2030.

Πηγή: skai.gr

