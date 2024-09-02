Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση του ελληνισμού – Μέρος Γ’

Πώς η δυτική διανόηση και ο απόηχος της γαλλικής επανάστασης ρίχνουν τον σπόρο για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και οι Φαναριώτες... Η Αφύπνιση των Ελλήνων για την ελευθερία τους ξεκινά.

Στην εκπομπή της Κυριακής 11 Αυγούστου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παράθεση της Ευρωπαϊκής ιστορίας στο σκέλος όπου ακουμπάει και η Ελληνική ιστορία καθώς ιστορικά βρισκόμαστε στην προεπαναστατική περίοδο.

Ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κ.Τούντορ Ντίνου, καθηγητή στην έδρα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου συζητούν για την ιστορία της Μολδαβίας και της Βλαχίας πιο διεξοδικά σε σχέση με την παράθεση της ιστοριογραφίας από τους Έλληνες ιστορικούς.

Η Μολδαβία τοποθετείται στον χάρτη, την περίοδο εκείνη, όπως είναι και η σημερινή Μολδαβία ενώ πιο δυτικά της και ανατολικά από το Βουκουρέστι είναι η Βλαχία. Πρόκειται για 2 κρατίδια με παραδουνάβιες ηγεμονίες που ιδρύονται κατά τον 14ο αιώνα μετά την ανεξαρτησία τους και στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν λατινόφωνο πληθυσμό.

Η Βλαχία ανεξαρτητοποιείται το 1330 από το Βασίλειο της Ουγγαρίας και γίνεται ανεξάρτητη ηγεμονία ενώ συνάπτει σχέσεις τόσο με το Βουλγαρικό Τσαράτο, το Σερβικό και με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Μολδαβία, αντίστοιχα, ανεξαρτητοποιείται το 1359 από το Χανάτο της Χρυσής Ορδής και η ιστορική Μολδαβία περιελάβανε και τη σημερινή Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

