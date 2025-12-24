Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο υπουργείο Πολιτισμού

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη υποδέχθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο υπουργείο Πολιτισμού, τον Σύλλογο Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων, τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη».

Τα μέλη των συλλόγων έψαλλαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα και τον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή ευχών ενόψει των εορτών.

Η υπουργός Πολιτισμού ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους των συλλόγων για την παρουσία τους και για τη διαρκή συμβολή τους στη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ευχήθηκε σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αλληλεγγύη και δημιουργικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

