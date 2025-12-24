Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Η ιστορία του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, όπως διαμορφώνεται κατά τη βασιλεία του Γεωργίου Α΄.

Πώς και γιατί ο Γεώργιος Α΄ αναζητά μια θερινή κατοικία κοντά στην Αθήνα. Πώς αποκτάται το κτήμα και οργανώνεται σταδιακά ως βασιλική θερινή κατοικία.

Ποιος ήταν ο ρόλος της βασίλισσας Όλγας, του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ και των πρώτων διευθυντών του κτήματος.

Αφηγείται στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ο Βασίλης Κουτσαβλής, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου.

