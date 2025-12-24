Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Η ιστορία του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, όπως διαμορφώνεται κατά τη βασιλεία του Γεωργίου Α΄.
Πώς και γιατί ο Γεώργιος Α΄ αναζητά μια θερινή κατοικία κοντά στην Αθήνα. Πώς αποκτάται το κτήμα και οργανώνεται σταδιακά ως βασιλική θερινή κατοικία.
Ποιος ήταν ο ρόλος της βασίλισσας Όλγας, του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ και των πρώτων διευθυντών του κτήματος.
Αφηγείται στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, ο Βασίλης Κουτσαβλής, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κτήματος Τατοΐου.
Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή
Χορηγός ΔΕΗ
Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.
Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.