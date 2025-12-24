Το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», όχι μόνο συνεχίζεται αλλά θα είναι ενισχυμένο το καλοκαίρι του 2026, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σημείωσε ότι από 70 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, οι παραγωγές, το καλοκαίρι της χρονιάς που έρχεται θα αυξηθούν σε 90 ενώ αυξημένος θα είναι και ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Η υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει όλη την επικράτεια

Ανέφερε μάλιστα ότι οι τοπικές κοινωνίες με αφορμή τα πολιτιστικά δρώμενα στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν την αφορμή να επισκεφθούν μνημεία, που μπορεί να βρίσκονται στην περιοχή τους, αλλά να μην τα είχαν επισκεφτεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.