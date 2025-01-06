Χαλκιδική: Με την αναβίωση δύο εθίμων γιόρτασε τα φετινά Θεοφάνεια ο δήμος Πολυγύρου

Με την αναβίωση δύο εθίμων, της «Καμήλας» στη Γαλάτιστα και των «Φωταρών» στο Παλαιόκαστρο, γιόρτασε ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής τα φετινά Θεοφάνεια. Μετά τον καθαγιασμό των υδάτων, πολλοί ήταν οι επισκέπτες από διάφορες περιοχές, που επισκέφτηκαν τη Γαλάτιστα για να παρακολουθήσουν το έθιμο της «Καμήλας», που έχει τις ρίζες της στην Τουρκοκρατία.

Τότε ο Αγάς του χωριού λέγεται πως άρπαξε μια όμορφη κοπέλα, τη Μανιώ, προκειμένου να την κλείσει στο χαρέμι του. Τα παλικάρια του χωριού, με αρχηγό τον αγαπημένο της, κατασκεύασαν μία καμήλα, κάποιοι κρύφτηκαν κάτω από αυτή, ενώ άλλοι μασκαρεμένοι την ακολουθούσαν και γύριζαν όλη την περιοχή, προκειμένου να βρουν την άτυχη κοπέλα. Φέτος για άλλη μία χρονιά οι νέοι του χωριού ανέλαβαν την αναβίωση του εθίμου, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των επισκεπτών και επισκεπτριών, που συμμετείχαν στο δρώμενο με χορούς. Όσοι επισκέφτηκαν τη Γαλάτιστα είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά τον βυζαντινό πύργο της, που ήταν ανοιχτός για το κοινό.

Στο Παλαιόκαστρο έλαβε χώρα ένα άλλο έθιμο, «Οι Φωταροί», στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Ο «Βασιλιάς» του δρώμενου, που είχε «ορκιστεί» από το προηγούμενο βράδυ, εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τους Φωταρούς, που φορούσαν παραδοσιακές φορεσιές. Ξεχωριστή φιγούρα αποτέλεσε ο μάγειρας, ο οποίος κρατούσε ένα λουκάνικο δεμένο σε κοντάρι, που οι πιο τολμηροί, εν μέσω χωρών και τραγουδιών επιχειρούσαν να το αρπάξουν, δεχόμενοι τα χτυπήματα των Φωταρών. «Πολλά συγχαρητήρια στους νέους, που στηρίζουν τα έθιμα του τόπου μας και με τον δυναμισμό τους κρατούν ζωντανή την παράδοσή μας» δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

