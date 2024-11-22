Τι συμβαίνει όταν ο Λάθος άνθρωπος, βρίσκεται στο Λάθος μέρος, τη Λάθος στιγμή; Συνήθως είναι ο τέλειος κακός συνδυασμός που προεξοφλεί μια τραγωδία. Είναι η αντι-κοελική απάντηση στη συνωμοσία του Σύμπαντος που όλα συνδυάζονται για να πάνε στραβά.

Στο βιβλίο του δημοσιογράφου Στέλιου Βραδέλη «Ο Λάθος Άνθρωπος, στο Λάθος μέρος, τη Λάθος στιγμή», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση, εξετάζονται 35 υποθέσεις όπου το ανθρώπινο λάθος καθόρισε με τον πιο τραγικό τρόπο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Όπως αυτή του πιλότου που έδωσε στα παιδιά του να πιλοτάρουν το αεροπλάνο σε διηπειρωτική πτήση και αυτά το έριξαν, τον καπετάνιο που δεν ήξερε να διαβάζει τους ναυτικούς χάρτες και βύθισε το πλοίο του με περισσότερους από 4000 νεκρούς, τους πιλότους και το μηχανικό που ξέχασαν να ενεργοποιήσουν ένα διακόπτη και καταδίκασαν σε θάνατο 121 ανθρώπους.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 8 διαφορετικές κατηγορίες δυστυχημάτων εξαιτίας των λάθος ανθρώπων, στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Δυστυχήματα αεροπορικά όπου ένα γραμματικό λάθος, έριξε ένα αεροπλάνο, πιλότους που κάπνιζαν στο πιλοτήριο και ανατίναξαν αεροσκάφη, ελεγκτές κυκλοφορίας που δεν γνώριζαν να μιλάνε αγγλικά και έστελναν τα αεροπλάνα στον όλεθρο, αφημένα εξαρτήματα στο διάδρομο απογείωσης που σκότωσαν δεκάδες ανυποψίαστους επιβάτες. Ναυτικές τραγωδίες από μεθυσμένους καπετάνιους, ή μέλη του πληρώματος που δεν ήξεραν πως να ασφαλίζουν τα οχήματα μέσα στα πλοία. Φονικές πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κόλλυβα, φωτιές που μπήκαν οικειοθελώς για αν καθαρίσουν εκτάσεις και στο τέλος ερήμωσαν πόλεις και καίνε για πάνω από 60 χρόνια. Αθλητικές τραγωδίες που προκλήθηκαν από μια ξεχασμένη κλειστή πόρτα ή μια λάθος αστυνομική απόφαση. Τραγωδίες σε κινηματογράφους από φωτιές που δεν άναψαν ποτέ, σιδηροδρομικά δυστυχήματα με πρωταγωνιστές σταθμάρχες που έπαιζαν παιχνίδια στο κινητό τους ή δεν γνώριζαν σε ποια κατεύθυνση έστειλα τα τρένα. Στρατιωτικές αποτυχίες από στρατηγούς που δεν μπορούσαν να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους στη σωστή ώρα, στρατούς που κατατρόπωσαν τους εαυτούς τους, πιλότους που δεν γνώριζαν πως να χειριστούν τα αεροσκάφη τους. Πυρηνικές καταστροφές που προήλθαν από την άμετρη φιλοδοξία διευθυντικών στελεχών τεχνικούς, και μια χώρα καταστραμμένη από ξεχασμένους τόνους εκρηκτικών.

Στο βιβλίο επιχειρείται μια ανασκόπηση αυτών των υποθέσεων με την προσθήκη νέων στοιχείων που προέκυψαν από τη διερεύνηση τους. Τα μαθήματα που πρόσφεραν ώστε να μην επαναληφθούν και μελλοντικά και κυρίως μια υπενθύμιση του πόσο φονική μπορεί να γίνει η ανθρώπινη βλακεία.



