Ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη υποδομή της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει στο προσκήνιο στην έκθεση «The Language of the Soil» στο Μουσείο Fotografiska στο Βερολίνo η Άννα Έρενσταϊν.

Το πρότζεκτ εξετάζει τα δίκτυα εργασίας, τα οποία στηρίζουν τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και λαμβάνει υπόψη τους ανθρώπους των οποίων το έργο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατο στις παγκόσμιες οικονομίες πλατφορμών. Μέσω έρευνας, συνεργασίας και καθηλωτικής εγκατάστασης, η Έρενσταϊν κατασκευάζει μια αφήγηση που συνδέει την τεχνολογική παραγωγή με τις κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες πίσω από αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

