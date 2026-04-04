Πάσχα στην Αθήνα: Συναυλίες, θέατρο και δράσεις σε όλη την πόλη

Με φόντο την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα και τη βαθιά κατανυκτική διάθεση της περιόδου, το φετινό Πάσχα συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων που εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, πασχαλινές αγορές και δράσεις στις γειτονιές διαμορφώνουν ένα πολιτιστικό τοπίο όπου η πνευματικότητα και η παράδοση συνομιλούν με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Συναυλίες θρησκευτικού ρεπερτορίου και μουσικά αφιερώματα

Συναυλίες θρησκευτικού ρεπερτορίου και λόγιας μουσικής καθώς και μουσικά αφιερώματα που εστιάζουν στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας φιλοξενούνται σε αίθουσες συναυλιών, ωδεία, μουσεία και εκκλησίες.

Το Σάββατο του Λαζάρου (4/4) η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Απόστολου Παληού και με τη συμμετοχή διακεκριμένων σολίστ, συμπράττουν σε μια ξεχωριστή συναυλία με τρία έργα του συνθέτη Θωμά Μπακαλάκου τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Μια ιδιαίτερη μουσική διαδρομή που συνδέει τη φιλοσοφική σκέψη της Ανατολής και της Δύσης με τη διαχρονική δύναμη του «Ύμνου της αγάπης» του Αποστόλου Παύλου.

Αφιερωμένη στο Θείο Πάθος είναι η «συναυλία του απομεσήμερου» της Κυριακής των Βαΐων που παρουσιάζει το De Profundis Ensemble στο Μουσείο του Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή. Το σύνολο εγχόρδων ερμηνεύει έργα του θρησκευτικού ρεπερτορίου, που συνομιλούν με το οικουμενικό έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου «Η Θεία Μορφή», που ανήκει στη Συλλογή του Ιδρύματος.

Ένα από τα πιο δημοφιλή πασχαλινά μουσικά έργα, το εμβληματικό «Stabat Mater» (1736) του Τζιοβάνι Μπατίστα Περγκολέζι, το οποίο περιγράφει τον θρήνο της Παναγίας κάτω από τον Σταυρό έχει και φέτος την τιμητική του: στις 4/4 θα ερμηνευθεί από τη μέτζο σοπράνο Λίλιαν Τσατσαρώνη και τη σοπράνο Μαρία Ρουμάνη στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Διέλευσις», ενώ την Κυριακή των Βαΐων (5/4) θα παρουσιαστεί στον Καθολικό Ναό της Αγίας Θηρεσίας στην Κυψέλη από το κουαρτέτο εγχόρδων L' Anima String Quartet, με το οποίο συμπράττουν η υψίφωνος Μαρία Μητσοπούλου και η μεσόφωνος Αγγελική Καθαρίου. Κατόπιν, τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 στην Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη, συναντά έργα του λατινοαμερικανικού μπαρόκ, σε ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και πολιτισμικές αναφορές.

Μια σύνθεση βαθιάς πνευματικότητας και δραματικής έντασης, μάς προτείνει η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα ερμηνεύσει τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 το Ορατόριο «Παύλος» (1836), ένα έργο που σπάνια παρουσιάζεται στην Ελλάδα και αφηγείται παραστατικά τη ζωή και τη δράση του «Αποστόλου των Εθνών». Το έργο του Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντι, με τα μνημειώδη χορωδιακά, θα παρουσιαστεί στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών, σε συνεργασία με ένα επιτελείο κορυφαίων σολίστ και τρεις χορωδίες.

Αντλώντας έμπνευση από το διαχρονικό μοτίβο της Mater Dolorosa, της μητέρας που στέκεται μπροστά στα Πάθη του Υιού της, το Maiandros Ensemble παρουσιάζει τη Μεγάλη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη συναυλία «Mater Dolorosa - Η Μητέρα των Αναστεναγμών», ένα κατανυκτικό αφιέρωμα στον πόνο της Παναγίας. Μέσα από έργα συνθετών όπως οι Αλμπινόνι, Βιβάλντι, Χέντελ, Μπαχ, Σούμπερτ, Σούμαν, Φορέ, Μασκάνι και Βαβίλοφ, η συναυλία συνδυάζει μουσική ερμηνεία και αφηγηματικό λόγο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα περισυλλογής και συγκίνησης. Την ίδια μέρα, οι «Μουσικοί περίπατοι» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με ένα τρίο που περιλαμβάνει βιολί (Νίκος Μάνδυλας), βιολοντσέλο (Βάνια Παπαδημητρίου) και πιάνο (Πόπη Μαλαπάνη) παρουσιάζουν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ένα πρόγραμμα που ξεκινά από την εποχή του Γιόζεφ Χάυντν και φτάνει μέχρι τις μέρες μας.

Ακόμη, τη Μεγάλη Δευτέρα στον 'Αγιο Φίλιππο, στο Μοναστηράκι, το μουσικό σύνολο De Profundis παρουσιάζει την τέταρτη από έναν κύκλο πέντε μηνιαίων συναυλιών, με τον γενικό τίτλο «Metamorphoses» με έργα Μπαχ και Μότσαρτ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Παύλου στον Πειραιά, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της μαέστρου Μάτας Κατσούλη διοργανώνει πασχαλινή συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής για τη στήριξη του σωματείου και των σκοπών του.

Παράλληλα, στην Τεχνόπολη (στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ), η μουσική παράσταση «Η Σκάλα τ' ουρανού» προσεγγίζει τη Μεγάλη Εβδομάδα μέσα από τη μελοποιημένη ποίηση. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Αλκμήνη, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, ερμηνεύουν τραγούδια που αντλούν από την ελληνική ποιητική παράδοση, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση.

Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζουν στο ΚΠΙΣΝ μια συναυλία αφιερωμένη στην ειρήνη. Η Γερμανοεβραία βιολονίστα Λιβ Μίγκνταλ, γνωστή για την εκφραστική και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η Ιρανογερμανίδα μαέστρος Γιάλντα Ζάμανι, που ξεχωρίζει για τη δυναμική και σύγχρονη μουσική της προσέγγιση, συμπράττουν επί σκηνής με την ΚΟΘ, μεταφέροντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και ελπίδας μέσα από έργα που συνδυάζουν το Πάθος με τη Φθορά. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από μουσικά αριστουργήματα που σπάνια ακούγονται στις αίθουσες συναυλιών και περιλαμβάνει συνθέσεις δημιουργών από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, όπως οι Μπεσάρα Ελ-Χούρι (Λίβανος), Χοσεΐν Ντεχλαβί (Ιράν), Πάουλ Μπεν-Χαΐμ (Ισραήλ) και Ρίχαρντ Στράους (Γερμανία).

Μια εκστατική περιπλάνηση στις παραδόσεις της Μεσογείου επιχειρεί την ίδια μέρα στο Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», το Ergon Ensemble, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, στη συναυλία με τίτλο «Ψωμί από στάχτη», φέρνοντας σε διάλογο δύο εμβληματικά έργα της σύγχρονης μουσικής, το «Kyrie Eleison» του John Tavener και το «Ayre» του Αργεντινού Osvaldo Golijov, με τη συμμετοχή της Σαββίνας Γιαννάτου και της Μαρίας Κωστράκη. Ακόμη, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η κατανυκτική performance «Τα Πάθη» των Μάγδας Μαυρογιάννη και Δημήτρη Αϊβαλιώτη συνδυάζει αφήγηση, μουσική και χορωδιακά μέρη σε ένα τελετουργικό σκηνικό υπό το φως των κεριών, ακολουθώντας δραματουργικά τη διαδρομή προς την Ανάσταση.

Οι μουσικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πασχαλινή συναυλία, τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4, από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής. Μια βραδιά που ενώνει το θρησκευτικό συναίσθημα με την ανθρώπινη αγωνία απέναντι στο αναπόφευκτο. Ως «προοίμιο», θα ακουστεί η «Ημιτελής Συμφωνία» του Σούμπερτ, υπόδειγμα εκφραστικής λιτότητας και μορφολογικής τελειότητας. Ακολουθεί η «Sinfonia da Requiem» του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, έργο που συνδυάζει την αγωνία απέναντι στον θάνατο με φλογερά αντιπολεμικά μηνύματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το «Te Deum» του 'Αντον Μπρούκνερ, μια επιβλητική μουσική που προκαλεί κατάνυξη και δέος. Τέσσερις εκλεκτοί λυρικοί τραγουδιστές με λαμπρές διεθνείς σταδιοδρομίες (Σοφία Κυανίδου, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Mario Zeffiri, Πέτρος Μαγουλάς), οι χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων, και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ενώνονται υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Κωνσταντίνου Τερζάκη στη δεύτερη σύμπραξή του με την Ορχήστρα μετά από ένα εντυπωσιακό περσινό ντεμπούτο.

Σύγχρονες αναγνώσεις του Θείου Δράματος

Το Σάββατο του Λαζάρου, η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή επιστρέφουν στη σκηνή του Theatre of the No (στις 21.30), για μια ξεχωριστή μουσική τελετουργία μνήμης και αναγέννησης, με τίτλο «Θρήνοι και Θρύλοι». Με όχημα ύμνους, gospel και λυτρωτικά μοιρολόγια από τις παραδόσεις της Ελλάδας και όλου του κόσμου, οι δύο καλλιτέχνιδες δημιουργούν μία performance όπου ο θρήνος μετατρέπεται σε συλλογική εμπειρία κάθαρσης. Στο Θέατρο Σταθμός, η παράσταση «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, μεταφέρει στη σκηνή μια ιστορία αγάπης και μίσους, θάρρους και εγκαρτέρησης (επιπλέον παραστάσεις: 6-8/4).

Πασχαλινές δράσεις στις γειτονιές από τον Δήμο Αθηναίων

Με ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται το Πάσχα, προσκαλώντας ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που συνδυάζουν τη δημιουργία, τη μουσική, την παράδοση και την αλληλεγγύη.

Στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου στις γειτονιές του Αγίου Παύλου, του Γκύζη, των Ευελπίδων, της Κυψέλης και των Σεπολίων, πραγματοποιούνται με την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), δωρεάν πασχαλινά εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, με κατασκευές, ζωγραφική αυγών, δημιουργία παραδοσιακών καλαθιών και άλλες δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα του Πάσχα. Ακόμη, επίσης δωρεάν, η Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει το διαδραστικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του Σοκολατένιου Λαγού», όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν στοιχεία της τέχνης μέσα από ένα δημιουργικό κυνήγι θησαυρού.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με διανομή δώρων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενες οικογένειες στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών και στους ωφελούμενους της Εστίας των Αθηνών. Οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή 12 Απριλίου με το Πασχαλινό Γεύμα Αγάπης στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ, όπου ο Δήμος Αθηναίων θα προσφέρει γεύμα στους άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Δείτε εδώ αναλυτικά τις πασχαλινές δράσεις και εκδηλώσεις του ΟΠΑΝΔΑ: https://shared.cityofathens.gr/index.php/s/WXAxGiTwFYSMRtq

Εκπαιδευτικές δράσεις και εργαστήρια για παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις του κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών στις 6 και 7 Απριλίου 2026, με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους.

Ειδικότερα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανθισμένοι Θησαυροί στο Μουσείο», οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα Κυνήγι θησαυρού μέσα στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, λύνοντας γρίφους, αναζητώντας φυτά, λουλούδια, πουλιά και άλλα στοιχεία της 'Ανοιξης υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων αρχαιολόγων. Ακόμη, θα συμμετάσχουν σε εικαστικό εργαστήρι, εμπνεόμενα από τα αρχαία εκθέματα και θα δημιουργήσουν το δικό τους έργο τέχνης που θα πάρουν μαζί τους μετά το πρόγραμμα.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υποδέχεται την εορταστική περίοδο του Πάσχα με δύο ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις για ενήλικες, μαθητές και παιδιά, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας μέσα από τα εκθέματά του. Συγκεκριμένα, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων θα πραγματοποιηθεί θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση «Από το Πάθος στην Ανάσταση».

Μέσα από μια επιλεγμένη διαδρομή, οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εικονογραφικές παραστάσεις και λειτουργικά αντικείμενα που αποτυπώνουν τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και το μήνυμα της Ανάστασης. Παράλληλα, την Κυριακή των Βαΐων, ένα πρωτότυπο «κυνήγι θησαυρού» ξεκινά στους χώρους του Μουσείου. Τα παιδιά καλούνται να λύσουν γρίφους, να ανακαλύψουν επιλεγμένα εκθέματα και να ταξιδέψουν μέσα από εικόνες και άμφια στα γεγονότα του Θείου Δράματος - από τη Βαϊοφόρο έως την Ανάσταση. Κατά τη διάρκεια της δράσης, συλλέγουν συμβολικά κόκκινα αυγά και συγκεντρώνουν τα υλικά για την τελική τους αποστολή: τη δημιουργία του δικού τους πασχαλινού «καλτσοκούνελου». Μια βιωματική εμπειρία που συνδυάζει γνώση, παιχνίδι και δημιουργικότητα, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με την παράδοση του Πάσχα με έναν ευχάριστο και συμμετοχικό τρόπο.

Πασχαλινή αγορά στην Τεχνόπολη

Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το «The Meet Market - Easter Edition 2026» στις 4 και 5 Απριλίου φέρνει έναν πιο εξωστρεφή και γιορτινό τόνο στο πασχαλινό σκηνικό της πόλης. Περισσότεροι από 150 εκθέτες παρουσιάζουν χειροποίητα αντικείμενα, κοσμήματα, ρούχα και πασχαλινές δημιουργίες, ενώ το κοινό μπορεί να περιηγηθεί σε χώρους με vintage αισθητική και να δοκιμάσει προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης DJ sets, street food επιλογές και ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά, όπως το Easter Egg Hunt, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη εμπειρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

