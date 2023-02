Βασίλης Κώστας: Ο λαουτίστας από τα Γιάννενα που διεκδικεί βραβείο Grammy

Ο Βασίλης Κώστας διδάσκει λαούτο στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ταξιδεύοντας παράλληλα ανά τον κόσμο για να παρουσιάσει τη δουλειά του στο λαούτο σε συναυλιακούς χώρους και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ο Βασίλης Κώστας, καταξιωμένος λαουτίστας, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αποδεικνύει το «μέγεθος» του ταλέντου του κατακτώντας μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Σαν βασικό μέλος του σχήματος «Global Messengers» που έχει ιδρύσει ο βραβευμένος πιανίστας της Τζαζ, Danilo Perez, είναι υποψήφιος με το πρόσφατο album «Crisalida» στην κατηγορία Best Latin Jazz Album.

Γεννημένος στα Γιάννενα, ο Βασίλης Κώστας ως άοκνος «εργάτης» του λαούτου αναζητά, βάσει των καινοτόμων προσεγγίσεών του, τρόπους συνδυασμού των εργαλείων του τζαζ αυτοσχεδιασμού με τα παραδοσιακά στοιχεία των μουσικών του ριζών μέσα από το συστηματική μελέτη και των δύο μουσικών κόσμων.

Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Berklee Global Jazz Institute στη Βοστώνη, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία, αφού ολοκλήρωσε το προπτυχιακό πρόγραμμα στο ίδιο κολλέγιο, το δίπλωμα τζαζ κιθάρας στο Ωδείου του Φίλιππου Νάκα αλλά και έλαβε το πτυχίο του στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall, Montreal Jazz Festival, London Jazz Festival και Panama Jazz Festival έχοντας συνεργαστεί με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο δίσκο-ντουέτο τους

«Η Ψυχή της Ηπείρου» αλλά και σαν σολίστας με την Chatterbird Chamber Orchestra παρουσιάζοντας το έργο του «Kalesma» στο Μουσείο του Παρθενώνα στο Nashville των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είναι κάτοχος δύο σημαντικών βραβείων για την προσφορά του στην διάδοση της Ηπειρωτικής μουσικής και του λαούτου στην Αμερική: το Forty Under 40 Award από το Greek American Foundation της Νέας Υόρκης και του Artist Fellowship in the Traditional Arts από την Επίσημη Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

H ερχόμενη 65η τελετή των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της υποψηφιότητας. Στην συγκεκριμένη κατηγορία συναντά κανείς σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Arturo Sandoval, Miguel Zenón, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra και η Flora Purim.

