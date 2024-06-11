«Poor Things. Τα κοστούμια» - Εντυπωσιακή έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη - Φωτογραφίες

Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει για το καλοκαίρι του 2024 την έκθεση: «Poor Things. Τα κοστούμια», δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να θαυμάσει από κοντά τα εξαιρετικά κοστούμια της πολυβραβευμένης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 12 Ιουνίου έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024 και περιλαμβάνει δώδεκα από τα πρωτότυπα χειροποίητα κοστούμια της Holly Waddington για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, έτσι όπως αυτά φορέθηκαν από τους Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Vicki Pepperdine, Kathryn Hunter και Jerrod Carmichael.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ενώ στην εκδήλωση των εγκαινίων θα παρευρεθεί η βραβευμένη με Oscar και BAFTA ενδυματολόγος της ταινίας Holly Waddington.

Η ταινία

Βασισμένο στο αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Alasdair Gray –το οποίο μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο βραβευμένος σκηνοθέτης των The Favourite (Η Ευνοούμενη) και The Lobster (Ο Αστακός) - το Poor Things εξιστορεί τη φανταστική εξέλιξη της Bella Baxter (την υποδύεται η Emma Stone, που βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία αυτή), μιας νέας γυναίκας που επαναφέρει στη ζωή ο ευφυέστατος και ανορθόδοξος επιστήμονας Δρ. Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Ανυπομονώντας να μάθει και να βιώσει όλα όσα έχει να προσφέρει η ζωή, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), έναν επιδέξιο και διεφθαρμένο δικηγόρο, σε μια τρελή περιπέτεια ανά τις ηπείρους. Απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις της εποχής της, η Bella αφοσιώνεται στον σκοπό της, να αποτελέσει πρότυπο για την ισότητα και την απελευθέρωση.

Το Poor Things βραβεύτηκε με τον Χρυσό Λέοντα για Καλύτερη Ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2023. Στην ταινία απονεμήθηκαν ακόμα τέσσερα βραβεία Όσκαρ (Academy Awards®) και πέντε βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (BAFTA), ανάμεσά τους και τα βραβεία ενδυματολογίας στη Holly Waddington.

Τα κοστούμια

Στην έκθεση περιλαμβάνονται δώδεκα συνολικά κοστούμια από την ταινία. Τα έξι από αυτά έντυσαν τους χαρακτήρες των: Godwin Baxter (Willem Dafoe), Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), Max McCandles (Ramy Youssef), Harry Astley (Jerrod Carmichael), Madam Swiney (Kathryn Hunter) και κυρίας Prim (Vicki Pepperdine). Τα υπόλοιπα έξι φορέθηκαν από την Emma Stone, που ενσάρκωσε την ηρωίδα της ταινίας Bella Baxter, και σκιαγραφούν την εξέλιξη του χαρακτήρα της στη διάρκεια αυτής της ιδιότυπης ιστορίας «μαθητείας».

«Το δυσκολότερο πράγμα για μένα όταν εργαζόμουν για το Poor Things ήταν να βρω έναν τρόπο να αλλάζω τα κοστούμια και να εξασφαλίσω ότι θα ακολουθούν το ταξίδι της Bella», αναφέρει η Holly Waddington σε συνέντευξή της.

Τα έξι κοστούμια της Bella που το κοινό μπορεί να θαυμάσει στην έκθεση της Αθήνας αναδεικνύουν τον μαγικό τρόπο με τον οποίο ξεπεράστηκε η δυσκολία αυτή.

Η ευρηματικότητα των κοστουμιών της ταινίας έγκειται στη θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στην ενδυματολογία της εποχής κατά την οποία τοποθετείται η δράση και στα σύγχρονα στοιχεία με τα οποία η ενδυματολόγος μπολιάζει τις δημιουργίες της, σε μια διαρκή συνομιλία με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο. «Σπρώξαμε τις ιδέες στα άκρα, ακολουθώντας την παρότρυνση του Γιώργου για μια καταιγίδα δημιουργικότητας», δήλωσε η Waddington σε μια συνέντευξή της.

