Η «ιπτάμενη πιανίστρια» στη Σκόπελο: Σονάτα από την κορυφή βράχου 100 μέτρων

Η ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά έβαλε το πιάνο της στην κορυφή ενός βράχου 100 μέτρων στη Σκόπελο.

Η αξεπέραστη γοητεία και ομορφιά της Σκοπέλου συναντά το ταλέντο της «ιπτάμενης» πιανίστριας Έλενας Ξυδιά σε ένα νέο πρωτότυπο μουσικό βίντεο, καρπό της συνεργασίας της με τον σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη.

Η Σκόπελος, από τα ωραιότερα κομμάτια του ελληνικού παραδείσου, γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα καλοκαιρινό οπτικοακουστικό ταξίδι, προσκαλώντας τους λάτρεις

της φύσης να ζήσουν την αυθεντική ομορφιά της.

Το πιάνο της Έλενας αυτή τη φορά τοποθετήθηκε με μεγάλη δυσκολία στο πιο απόκρημνο σημείο της Σκοπέλου, το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στην κορυφή ενός βράχου 100 μέτρων, αποτυπώνοντας την αξεπέραστη γοητεία της Σκοπέλου.

Οι δυο καλλιτέχνες ακόμα μια φορά με το πιο ευφάνταστο και πρωτοποριακό τους όραμα για την προώθηση της Ελλάδας, ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την παραγωγή, από τη σύλληψη της ιδέας έως την υλοποίηση, δημιουργώντας μια καλλιτεχνική πανδαισία.

Η Έλενα, με μια μοναδική ερμηνεία, κατάφερε να παντρέψει την καλλιτεχνική της αίγλη με την άγρια ομορφιά του νησιού.

Με υπέροχες νότες σαν ποίηση στον αέρα μας καλεί να ζήσουμε την καλοκαιρινή μαγεία της Σκοπέλου.

Η παραγωγή είναι εξ ολοκλήρου εθελοντική με σκοπό την προώθηση του νησιού ως τουριστικού προορισμού και γενικότερα της Ελλάδας.

Αρωγοί της προσπάθειας ήταν ο Δήμος Σκοπέλου με την Επιτροπή Τουρισμού του Νησιού και πάρα πολλές επιχειρήσεις και απλοί κάτοικοι της Σκοπέλου.

«Η Σκόπελος ήταν ο επόμενος “σταθμός” για τους αξιόλογους καλλιτέχνες με στόχο μια δημιουργία που θα εκπέμπει καλοκαιρινή αύρα και θετική ενέργεια και θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο Σκοπέλου γιτην ενίσχυση της τουριστικής προβολής του προορισμού», εξηγεί η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Εύα Καραμεσίνη.

