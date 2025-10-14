Το όνομα του αείμνηστου Θάνου Μικρούτσικου που διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού την περίοδο 1994-1996 και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανέγερση και λειτουργία του Μεγάρου Πολιτισμού (Χώρος Τεχνών) της Βέροιας, θα δοθεί στο κτίριο, το οποίο θα ονομάζεται στο εξής «Χώρος Τεχνών – Θάνος Μικρούτσικος», με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, τον περασμένο Αύγουστο.

Σημειώνεται ότι το 1994, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ως υπουργός Πολιτισμού δημιούργησε το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο, που στόχευε στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη δράσεων και εκδηλώσεων πολιτισμού στην περιφέρεια, που θα είχαν όχι μόνο πανελλήνια, αλλά και ευρωπαϊκή εμβέλεια. Της δημιουργίας του Δικτύου προηγήθηκε μία χαρτογράφηση του ελληνικού πολιτιστικού χώρου που έφερε στο φως όλες τις σχετικές ανάγκες και τις ιδιομορφίες κάθε τόπου. Ο Δήμος Βέροιας με τον τότε δήμαρχο Γιάννη Χασιώτη, ήταν από τις πρώτες πόλεις που επιλέχθηκαν να ενταχθούν στο Πολιτιστικό Δίκτυο.

Με μία άρτια και με προοπτικές πρόταση η Βέροια, μεταξύ 415 δήμων, αξιολογήθηκε άριστα από τον Υπουργό Θάνο Μικρούτσικο και υπήρξε ένας από τους 6 δήμους που εντάχθηκαν στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και χρηματοδοτήθηκε άμεσα.

Η χρηματοδότηση των 1,3 δισ. δραχμών, υπογράφηκε μεταξύ Δήμου και ΥΠΠΟ, τον Ιούλιο του 1995 και αφορούσε στη δημιουργία κτιρίου κλειστού θεάτρου 600 θέσεων και νέου Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, (του σημερινού Χώρου Τεχνών). Έτσι, ολοκληρώθηκε η απαραίτητη διαθέσιμη κτιριακή υποδομή (μαζί με την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το ανοικτό θέατρο του Άλσους Παπάγου) για την υλοποίηση των δράσεων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Χώρος Τεχνών εγκαινιάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Οκτώβριο του 1999. Η συμβολή του Θάνου Μικρούτσικου που τον θεωρούσε «διαμάντι πολιτισμού», ήταν καθοριστική στην δημιουργία του.

Η τελετή για την ονοματοδοσία του χώρου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου, στα Ελευθέρια της πόλης.

Θα ακολουθήσει, μουσική παράσταση με την Μαρία Παπαγεωργίου, με τραγούδια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη. Η σπουδαία ερμηνεύτρια επιλέγει και παρουσιάζει 17 «Ταπεινά ρέκβιεμ για το μέλλον» από τη δισκογραφία του Θάνου Μικρούτσικου, με μοναδικό κριτήριο την αγάπη της στο έργο του, αλλά και την πίστη της πως τα τραγούδια αυτά αφορούν τη γενιά της και όλες όσες έπονται. Ανάμεσά τους χιλιοτραγουδισμένα τραγούδια όπως τα: “Χαρούμενο τραγούδι στη Σύλβια Πλαθ”, “Γαμμαγραφία”, “Η πιο όμορφη θάλασσα”, “KuroSiwo”, “ΡόζαΛούξεμπουργκ” και πολλά άλλα.

