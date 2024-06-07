Φέτος για πρώτη φορά εγκαινιάζεται μια νέα πολιτιστική δράση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το Sappho Lesvos Festival στην γενέτειρα της «δέκατης μούσας», της Σαπφώς, στη Λέσβο.

Εκτός από το να αναδείξει την εμβληματική προσωπικότητα και το έργο της Σαπφούς, φιλοδοξεί να φωτίσει τον μεγάλο πολιτισμικό πλούτο της Λέσβου από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Παράλληλα, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να τονίσει όλα τα μηνύματα που αφορούν στην αποδοχή και την συμπερίληψη, με εδραιωμένη την πεποίθηση ότι η Τέχνη κι ο Πολιτισμός δεν έχουν στεγανά.

Το Sappho Lesvos Festival, θα λάβει χώρα 20 με 22 Ιουνίου 2024 με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ομιλίες από ακαδημαϊκούς με επίκεντρο την Σαπφώ και το έργο της αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών.

Στο νέο αυτό φεστιβάλ θα συμμετέχουν ομιλητές και καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι καθηγήτριες Sandra Boehringer, Laurie Laufer, Ευγενία Γιακουμοπούλου, Τασούλα Καραγεωργίου και Βενετία Κάντσα αλλά και οι καλλιτέχνες: Λάκης Λαζόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Στεφανία Γουλιώτη , Λουκία Μιχαλοπούλου, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Ζήσης Ρούμπος καθώς και η διεθνούς φήμης εικαστικός Julia Krahn.

Τον συντονισμό των ομιλιών θα κάνει η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα:

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ερεσού θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Αφιέρωμα στη ποιήτρια Σαπφώ» με ομιλητές τους: Sandra Boehringer, καθηγήτρια Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, με θεματική: «Ο ίλιγγος του Έρωτα. Η Σαπφώ και ο έρωτας μεταξύ γυναικών στην αρχαία Ελλάδα», Τασούλα Καραγεωργίου, συγγραφέα- μεταφράστρια ποιημάτων Σαπφούς, με θεματική: «Η Σαπφώ και το νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι» και Laurie Laufer, καθηγήτρια στις ψυχαναλυτικές σπουδές, Université Paris Cité με θεματική: «Οι ηρωίδες του μοντερνισμού», Παναγιώτη Βερναρδάκη , Διδάκτορα του Πανεπιστήμιου Φρανκφούρτης με τίτλο «Οι προκαταλήψεις περί ομοφυλοφιλίας της Σαπφούς-μια επιστημονική προσέγγιση»

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα θεατρικό δρώμενο, στο Μουσείο Ερεσού με απαγγελία ποιημάτων της Σαπφούς από την ηθοποιό Μαρκέλλα Γιαννάτου συνοδευόμενη από τη μουσικό Σταυρούλα Σπανού (σαντούρι, πεντίρ).

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ερεσού θα πραγματοποιηθεί κοινωνική συζήτηση και ομιλίες για το δικαίωμα των γυναικών στον σεξουαλικό προσανατολισμό με ομιλητές τις: Ευγενία Γιακουμοπούλου, Επικεφαλής της Μονάδας Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου (SOGI), Συμβούλιο της Ευρώπης, Στέλλα Μπελιά, Πρόεδρο Σωματείου «Ουράνιο Τόξο», Βενετία Κάντσα, Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το ίδιο βράδυ στις 20:30 στο Ιερό των Μέσσων, στην Αγία Παρασκευή θα παρουσιαστεί το έργο «Σιλουέτες» με τις Στεφανία Γουλιώτη, Λουκία Μιχαλοπούλου.

Πρόκειται για θεατρικό αναλόγιο γραμμένο ειδικά για το Φεστιβάλ, με κείμενα εμπνευσμένα από μυθικές προσωπικότητες της αρχαιότητας (Αντιγόνη, Φαίδρα, Κλυταιμνήστρα, Σαπφώ) με κοινό άξονα τον απόλυτο έρωτα, σαν αρρώστια και σαν προορισμό. Η μουσική και εικαστική επιμέλεια είναι του Αντρέα Μαντά.

Το Σάββατο 22 Ιουνίου, στο Κάτω Κάστρο, στη Μυτιλήνη με την δύση του ηλίου θα παρουσιαστεί ένα μοναδικό θεατρικό δρώμενο, αφού γίνει χαιρετισμός από τον ’Εφορα Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλο Τριανταφυλλίδη.

Η διεθνώς βραβευμένη πολυσχιδής Γερμανίδα καλλιτέχνης Julia Krahn θα πραγματοποιήσει κατά τη δύση του ηλίου ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό δρώμενο εμπνευσμένο από την ποιήτρια Σαπφώ και τη θάλασσα του Βορείου Αιγαίου, με τον τίτλο «Hesperus- The lost Child». Η μουσική σύνθεση είναι του Zowa, που συνέθεσε το κομμάτι ειδικά για την performance.

Στον ίδιο χώρο, αμέσως μετά ο Λάκης Λαζόπουλος παρέα με τους: Δημήτρη Χριστοφορίδη και Ζήση Ρούμπο παρουσιάζουν ένα stand-up comedy με τίτλο «Μια μάνα του χθες, του σήμερα και ένας πατέρας» αυτοσχεδιάζοντας θα μιλήσουν για την μαμά, τον μπαμπά και την οικογένεια.



