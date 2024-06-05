Ένα περίτεχνο διακοσμημένο μπλε δωμάτιο, έφεραν στο φως ανασκαφές στην κεντρική Πομπηία στην Ιταλία.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα αρχαίο ρωμαϊκό ιερό ενώ ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Τζενάρο Σαντζουλιάνο, που επισκέφτηκε την τοποθεσία την Τρίτη, έκανε λόγο για «ένα σεντούκι θησαυρού που είναι ακόμη εν μέρει ανεξερεύνητο».

Το μπλε χρώμα που βρέθηκε σε αυτή τη νέα ανακάλυψη είναι σπάνιο, με το υπουργείο Πολιτισμού να επισημαίνει ότι γενικά συνδέεται με περιβάλλοντα μεγάλης διακοσμητικής σημασίας.

Δείτε βίντεο από το χώρο:

Μια σε βάθος ανάλυση του δωματίου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, διαπίστωσε ότι ο χώρος θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ιερό ή ως χώρος αφιερωμένος σε τελετουργικές δραστηριότητες και τη συντήρηση ιερών αντικειμένων.

Στους τοίχους του δωματίου υπάρχουν γυναικείες μορφές που λέγεται ότι απεικονίζουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου, καθώς και αλληγορίες της γεωργίας και της βοσκής.

Τα σχέδια, που πιστεύεται ότι έγιναν από παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 7 ετών, λίγο πριν την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., βρέθηκαν στους τοίχους ενός πίσω δωματίου στον οικιστικό τομέα του αρχαιολογικού πάρκου.

