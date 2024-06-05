Στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα η κυβέρνηση έχει πετύχει τα περισσότερα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια ή τουλάχιστον από το 1982, τόνισε την Τετάρτη η Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Ηράκλειο και στο Λασίθι



«Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται μέρα με την ημέρα. Η εκπρόσωπος της Τουρκίας επιβεβαίωσε αυτό το οποίο, τουλάχιστον η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και εγώ προσωπικά έχουμε πει από το 2000. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε φιρμάνι, αυτό για μας είναι δεδομένο. Έρχεται λοιπόν η Τουρκία, η οποία έχει τη γνώση, λογικό είναι να έχει τη γνώση, να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο φιρμάνι» σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα πολύ συστηματικό πρόγραμμα, κινείται μεθοδικά και πάρα πολύ προσεκτικά ήδη από το 2019 και στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα έχει πετύχει τα περισσότερα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια ή τουλάχιστον από το 1982, όταν το θέμα ετέθη για τέτοια πρώτη φορά από την Μελίνα Μερκούρη» ανέφερε χαρακτηριστικά.Την Υπουργό υποδέχτηκε στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχηςκαι στη συνέχεια πραγματοποίησαν σύσκεψη με τη συμμετοχή στενών συνεργατών τους. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η πορεία των έργων του Υπουργείου σε όλη την Κρήτη.Αμέσως μετά, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιο είναι το κορυφαίο έργο που θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης της αυτές τις μέρες, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε:«Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι εξίσου ενδιαφέροντα και όλα έχουν, το καθένα μάλλον εξ αυτών, έχει το δικό του αποτύπωμα, επομένως δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε και το Δικταίο Άνδρο είναι πολύ σημαντικό και τα Μινωικά Ανάκτορα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, επομένως είναι πολλά πράγματα. Τα τείχη θα τα δούμε μεθαύριο με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, είναι πολλά αυτά που έχουμε να κάνουμε.»Στη συνέχεια η Υπουργός αναφέρθηκε στο Σεμινάριο Cultural Heritage School 3 που αφορά στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και το οποίο θα διεξαχθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τονίζοντας:«Αύριο το πρωί θα ξεκινήσει το σεμινάριο το οποίο οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το ελληνικό τμήμα του ICOM και τη στενή συνεργασία του Στέιτ Ντιπάρτμεντκαι τις επιπτώσεις που έχει στα μνημεία. Για αυτό συνεργαζόμαστε στενά με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το σεμινάριο ενσωματώνει τη διεθνή εμπειρία γιατί δεν συμμετέχουν μόνο Έλληνες, συμμετέχουν και από άλλες χώρες, από την Τουρκία, τη Μάλτα, την Ιορδανία. Σκοπός είναι να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις επιπτώσεις που μπορεί η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα να δημιουργήσουν και να επιφέρουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Είναι παρούσα ήδη τη ζούμε όλοι. Το βασικό πράγμα για την αντιμετώπισή της είναι η πρόληψη. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι οι διεθνείς συνεργασίες, είναι η διεθνής εμπειρία, η οποία πρέπει να αφομοιώνεται από όλους μας και για αυτό είναι πολύ σημαντικό το σεμινάριο που το κάνουμε στο Ηράκλειο αυτή τη φορά, έχουμε κάνει το 2023 ένα αντίστοιχο πάλι με τους ίδιους εταίρους στην Θεσσαλονίκη.»Σε ερώτηση σχετικά με την Κνωσσό και τη σειριακή εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η Υπουργός τόνισε ότι «το Υπουργείο έχει καταθέσει τον φάκελο για τη σειριακή εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων. Σαφώς το μεγαλύτερο, ή το πιο γνωστό αν θέλετε, από τα ανάκτορα είναι αυτό της Κνωσού. Ο περιβάλλων χώρος, ανεξαρτήτως UNESCO, δεν είναι αυτός ο οποίος αρμόζει σε ένα μνημείο που έχει την αίγλη και την τεράστια σημασία της Κνωσού».

