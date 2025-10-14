Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που πραγματοποιήθηκε από 1-12 Οκτωβρίου. Σε ένα κατάμεστο ΟΛΥΜΠΙΑ και μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης, «Αυτές οι Νύχτες έμειναν» ρίχνοντας και την αυλαία του θρυλικού 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με τη λαμπερή Τελετή Λήξης και Απονομής των Βραβείων, το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κα Μαρία Μπόμπολα, η CEO της Nova Media κα Κική Σλιβεστριάδου και η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά

Την τελετή άνοιξε η Γενική Διευθύντρια των Νυχτών Πρεμιέρας, Τατιάνα Παππά, η οποία καλωσόρισε το κοινό με έναν συγκινητικό απολογισμό της φετινής, «θρυλικής» όπως τη χαρακτήρισε, διοργάνωσης. Παρά τις δυσκολίες, το Φεστιβάλ κατάφερε να πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία, προσφέροντας στο κοινό του ένα άρτιο και αντάξιο της ιστορίας του πρόγραμμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη των Νυχτών Πρεμιέρας είναι οι άνθρωποί τους.

Από πλευράς Nova το «παρών» έδωσε η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media στην τελετή λήξης ενώ η κα. Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης.

Η Κική Σιλβεστριάδου CEO της Nova Media με την ηθοποιό Μαρία Παπαλάμπρου(αριστερά) και με την Μαρία Ναθαναήλ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νυχτών Πρεμιέρας (δεξιά)

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media τόνισε: «Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στάθηκε αρωγός στις Νύχτες Πρεμιέρας σαν Μεγάλος Χορηγός ενός θεσμού, που συνεχίζει να αναδεικνύει το σύγχρονο σινεμά σε όλες τις μορφές του. Στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, περάσαμε 12 ημέρες γεμάτες έμπνευση απολαμβάνοντας σημαντικές προβολές και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες από μοναδικούς δημιουργούς. Στη Nova παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε το ποιοτικό σινεμά και να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας μια πλούσια, ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία».

Αριστερή φωτό: Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα Τατιάνα Παππά, η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, κα Μαρία Μπόμπολα και η Program Director της Nova, κα Αγάπη Κεφαλογιάννη στην τελετή έναρξης - Δεξιά στην φωτό: Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Κώστας Ανδρεόπουλος Γενικός Διευθυντής Universal Pictures, η Αγάπη Κεφαλογιάννη Program Director της Nova και ο ηθοποιός Κώστας Αποστολίδης στην τελετή έναρξης

Ο Πάνος Γκένας, Διευθυντής Τμήματος Ελληνικών Μικρού Μήκους Νυχτών Πρεμιέρας και η Πόλυ Λυκούργου, δημοσιογράφος και κριτικός Κινηματογράφου της Nova

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο στήριξης του Φεστιβάλ πρόβαλλε την εκπομπή Off screen και με τα ειδικά podcasts, από την δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, βρέθηκε κοντά σε όλα τα δρώμενα της φετινής 31ης έκδοσης του φεστιβάλ.

