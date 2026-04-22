Σύμη: Το έθιμο με τα μπουκάλια προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Μισή ώρα, 15 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Σύμης, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Πανορμίτη.

Το έθιμο με τα μπουκάλια στη Σύμη συνδέεται με τη Μονή Πανορμίτη και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες εκφράσεις λαϊκής πίστης στην Ελλάδα.

Οι πιστοί, που δεν μπορούν να επισκεφθούν το μοναστήρι, γράφουν ένα γράμμα προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στο οποίο εκφράζουν μια προσευχή, ένα αίτημα ή ένα τάμα. Μαζί με το γράμμα τοποθετούν συχνά και λίγα χρήματα ή κάποιο μικρό αφιέρωμα.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στη Μονή και έμαθε τα πάντα γι’ αυτό το έθιμο.

