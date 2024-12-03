Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ο ελληνικός και διεθνής τύπος το '21

Καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε, ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, ο οποίος εστιάζει στον καθοριστικό ρόλο του Τύπου κατά τη διάρκεια του Αγώνα.

Μέσα από τις ελληνικές και διεθνείς εφημερίδες της εποχής, αποκαλύπτεται πώς η Επανάσταση δεν περιορίστηκε στα πεδία των μαχών, αλλά κέρδισε τη στήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Γεγονότα όπως το Μεσολόγγι και η καταστροφή της Χίου έγιναν πρωτοσέλιδα που συγκλόνισαν τον κόσμο, ενώ ο Τύπος ανέδειξε τον ελληνικό Αγώνα σε σύμβολο ελευθερίας. Παράλληλα, προσωπικότητες όπως ο Θεόκλητος Φαρμακίδης έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη διάδοση του φιλελληνικού μηνύματος, συνδέοντας την επαναστατημένη Ελλάδα με το διεθνές φιλελεύθερο κίνημα.

