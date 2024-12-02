Πορτρέτο του Ρεμπό, σκιτσαρισμένο από τον Βερλέν, πωλήθηκε 585.000 ευρώ

Ένα πορτρέτο του Αρθούρου Ρεμπό, δια χειρός του εραστή του, του Γάλλου ποιητή Πολ Βερλέν, πουλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία έναντι 585.000 ευρώ, τιμή πολύ υψηλότερη από την αρχική εκτίμηση, ανακοίνωσε ο Οίκος Δημοπρασιών Ντρουό.

Illuminations pour Rimbaud à l'Hôtel Drouot ✨



Provenant de la collection de l'ancien directeur de l'opéra de Paris Hugues Gall, le célèbre croquis de Rimbaud par Verlaine s'envole à 585 000 € chez @TSarrou, réalisant au passage un record du monde pour un dessin de l'artiste 👏 pic.twitter.com/Oi5impRIlF December 2, 2024

Το σκίτσο αυτό, με πένα και καφέ μελάνι, φέρει την ημερομηνία «Ιούνιος 1872» αλλά ο Βερλέν έλεγε ότι σχεδίασε τον έφηβο Ρεμπό «από μνήμης», σε αβέβαιη ημερομηνία.

Ο Ρεμπό, που τότε ήταν 17 ετών, εικονίζεται προφίλ, με μακριά μαλλιά και καπέλο, τα χέρια στις τσέπες, να καπνίζει μια πίπα. Εκείνη την εποχή ο Ρεμπό είχε έρθει σε ρήξη όχι μόνο με την οικογένειά του αλλά και με τους λογοτεχνικούς κύκλους του Παρισιού που είχαν σοκαριστεί με τις υπερβολές του. Μόνο ο Βερλέν τον στήριζε.

«Εκείνη τη στιγμή συνδέθηκε η μοίρα των δύο εραστών», εξήγησε ο ειδικός Αμπρουάζ Οντουάν πριν από την πώληση.

Τον Ιούλιο του 1872 οι δυο τους έφυγαν στο Βέλγιο και το Λονδίνο. Ο έρωτάς τους έληξε έναν χρόνο αργότερα, όταν ο Βερλέν, μεθυσμένος και σε κατάσταση απελπισίας, πυροβόλησε τραυματίζοντας ελαφρά τον Ρεμπό.

Το σκίτσο ανήκε σε ιδιωτικές συλλογές και η πορεία του δεν ήταν γνωστή, μέχρι που το αγόρασε ο πρώην διευθυντής της Όπερας του Παρισιού, Υγκ Γκαλ, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Μάιο. Ο Οίκος Ντρουό πιστεύει ότι ένας από τους πρώτους ιδιοκτήτες του ήταν πιθανότατα ο εκδότης Λεόν Βανιέ, που εξέδωσε τα ποιήματα του Ρεμπό μετά τον θάνατο του ποιητή, το 1895.

Έπειτα από μια σκληρή «μάχη» προσφορών, το σκίτσο αγοράστηκε από έναν ιδιώτη για να ενταχθεί στη συλλογή του.

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόλις έξι αυθεντικές φωτογραφίες του Ρεμπό. Μία τραβήχθηκε το 1866 στη γενέτειρά του, τη Σαρλβίλ, δύο στο Παρίσι το 1871 και τρεις στη Χαράρ της Αιθιοπίας το 1883.

Πηγή: skai.gr

