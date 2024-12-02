Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους Νότη Παπαδόπουλο και Βασίλη Χιώτη.

Στην επισήμανση του κ. Χιώτη ότι στο Μετρό Θεσσαλονίκης έγιναν οι περισσότερες προσφυγές που έχουν γίνει σε τέτοιου είδους έργα -μετά το Μουσείο της Ακρόπολης- η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έγιναν προσφυγές, οι δύο μεγάλες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τις οποίες ασχολήθηκε η Ολομέλεια. Έγιναν, επίσης, μια σειρά προσφυγών για ασφαλιστικά μέτρα και πάλι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κάποιες δεκάδες στα διοικητικά δικαστήρια».

Ερωτηθείσα η υπουργός αν υπήρξε κάποιος που να δικαιώθηκε από τις συγκεκριμένες προσφυγές έναντι του ελληνικού Δημοσίου, η κυρία Μενδώνη ήταν αφοπλιστική: «Πάντα κέρδιζε το ελληνικό Δημόσιο». Για το αν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο, η υπουργός είπε, μεταξύ άλλων: «Στην πραγματικότητα ήταν κι αυτό μέσα σε μια λογική καθυστέρησης του έργου».

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η υπουργός σημείωσε ότι αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο για τη συμπρωτεύουσα, το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι παρόλο που ο καιρός χθες, Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024, δεν ήταν καλός, οι Θεσσαλονικείς, όπως υπογράμμισε η κυρία Μενδώνη, πήγαν στο Μετρό. «Ο πρώτος που μπήκε στον σταθμό ‘’Βενιζέλου’’ ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος. Μπήκε βρεγμένος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήθελε να προλάβει να το δει».

Στον σταθμό Βενιζέλου επισκέπτες και επιβάτες μπορούν να δουν από κοντά τα αρχαιολογικά ευρήματα και να «μεταφερθούν» στο εμπορικό κέντρο της πόλης, όπως ήταν στους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους. Είναι δε εντυπωσιακό ότι σε όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του μετρό ήρθαν στο φως περισσότερα από 300.000 αρχαιολογικά κινητά ευρήματα!

Πολλά από τα ευρήματα θα «φιλοξενηθούν» σε ένα μουσείο, το οποίο, σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού, ολοκληρώνεται προς το τέλος του 2025 και τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2026, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, σε ένα κτήριο περίπου 3.000 τ.μ.

Τέλος, η κυρία Μενδώνη αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα έργα που θα δούμε να υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. «Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί στη συμπρωτεύουσα έργα περίπου 60 εκατ. ευρώ. Είναι μεγάλα έργα, τα οποία οφείλαμε στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες. Ακριβώς έξω από τον σταθμό Βενιζέλου, στη βόρεια είσοδό του, είναι το Αλκαζάρ.

Η αποκατάσταση του Τεμένους Χαμζά Μπέη ή Αλκαζάρ, όπως είναι γνωστό το μνημείο λόγω της πολύχρονης χρήσης του ως αίθουσας κινηματογράφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άμεση γειτνίαση με τον σταθμό Βενιζέλου, εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η αποκατάστασή του θα αποδώσει στην πόλη ένα ακόμη εμβληματικό μνημείο.

Αυτό είναι δηλωτικό της σημασίας που αποδίδουμε σε μνημεία, μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, τα οποία σταδιακά αποδίδονται στους πολίτες συντηρημένα και με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, από αυτή που έχουμε σήμερα», πρόσθεσε η κυρία Μενδώνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.