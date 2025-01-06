Στέλλα Γκρέκα: Έφυγε από τη ζωή η μακροβιότερη ως τώρα Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός στα 102

Πλήρης ημερών εδώ στην Ελλάδα όπου κατοικούσε πια από το 1987 μόνιμα έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Γκρέκα, η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός που στο πικ της καριέρας της τα εγκατέλειψε όλα και έφυγε στην Αμερική.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Αργύρης Ναστόπουλος με ένα ποστ του στο Instagram με μια κοινή τους φωτογραφία από γενέθλια και ένα απλό «Καλό ταξίδι Στέλλα».

Η Γκρέκα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922, ως Στέλλα Λάσκου και ήταν ένα από τα εννέα παιδιά μιας φτωχής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν σκηνογράφος και είχε φιλικές σχέσεις με σημαντικούς ανθρώπους του χώρου, όπως ο Παντελής Χορν.

Εμφανίστηκε νεαρή στη μουσική σκηνή της πρωτεύουσας και από την ηλικία ήδη των 8 ετών ο αθηναϊκός τύπος είχε αναφερθεί σε αυτήν.

Το 1942 παντρεύτηκε τον ποιητή και σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκο, ο οποίος τη βάφτισε καλλιτεχνικά Στέλλα Γκρέκα, επειδή η ίδια δεν ήθελε να τραγουδά ως Στέλλα Λάσκου.

Ηχογράφησε μια σειρά από επιτυχίες γνωστών δημιουργών όπως τα «Πάμε στο άγνωστο», «Χθες το βράδυ», «Γύρισε», «Τι και αν χαθείς», «Το τραγούδι της Μαρίνας». Αρνήθηκε να δισκογραφήσει, πάντως, το «Δυο πράσινα μάτια» του 1945, καθώς βρήκε σαχλούς τους στίχους του Κώστα Κιούση (κάτι για το οποίο πολύ μετάνιωσε αργότερα) και το «Λίγες καρδιές αγαπούνε».

Ο Λάσκος την έπεισε εκείνη την εποχή να παίξει στην ταινία του Ραγισμένες καρδιές (1945). Και στη συνέχεια έπαιξε στην ταινία Πρόσωπα λησμονημένα (1946) του Τζαβέλλα, στο πλευρό των Αιμίλιου Βεάκη, Γιώργου Παππά και Λάμπρου Κωνσταντάρα.

Συνέχισε την κινηματογραφική της καριέρα με μια μόνο ακόμη ταινία, τη Μαρίνα, όπου ανέλαβε πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία, σε σενάριο των Σακελλάριου – Γιαννακόπουλου και σκηνοθεσία του πρώτου, ήταν μια παραγωγή του κουμπάρου της Φιλοποίμενα Φίνου και προβλήθηκε τον Μάρτιο του 1947. Η Γκρέκα είχε στο πλάι της τον Δημήτρη Μυράτ και ξανά τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν ένα απλό ρομάντζο, που όμως έγινε τότε τεράστια επιτυχία, λόγω της σκηνοθεσίας του Σακελλάριου και των τραγουδιών που ερμήνευε εκείνη. Και αμέσως μετά έφυγε από την Ελλάδα. Στο πικ της καριέρας της.

Έχοντας χωρίσει στο μεταξύ από τον Ορέστη Λάσκο, το φθινόπωρο του 1947 μετανάστευσε στις ΗΠΑ, μένοντας με τον αδελφό της Άγγελο, στη Νέα Υόρκη. Το 1950 παντρεύτηκε τον Ελληνοαμερικανό εφοπλιστή Τζον Αυγερινό, ο οποίος ασχολείτο Αφιερώθηκε στην οικογένεια και άφησε πίσω το ζήτημα της καριέρας της, γι΄ αυτό και η ενασχόλησή της με το τραγούδι στην Αμερική ήταν περιορισμένη.

Στην Ελλάδα ερχόταν μόνο για καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά, με το ιδιωτικό σκάφος της. Επισκέφθηκε επαγγελματικά τη χώρα κατά τη δεκαετία του 1970 για να ηχογραφήσει δυο άλμπουμ για την ελληνική Columbia-EMI.

Το 1973 και το 1984 εμφανίστηκε στην ελληνική τηλεόραση, καλεσμένη του παραγωγού Γιώργου Παπαστεφάνου. Ο ίδιος επιμελήθηκε και μια συλλογή από ηχογραφήσεις της τραγουδίστριας στην Αμερική, η οποία κυκλοφόρησε από την LYRA το 1990 με τίτλο Τα τραγούδια της Αμερικής.

Ενώ μόλις το 2017 είχε δώσει συνέντευξη μέσα στο σπίτι της στον Διόνυσο στον Κώστα Παππά για το κανάλι "Μαζί στον Καναδά".

Πηγή: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.