Στα Special Olympics το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας, σύμβολο με την ιστορία του όλης της εξέλιξης του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, και φέτος η τελετή απονομής του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ». Σε ένα ρωμαϊκό, βυζαντινό, οθωμανικό, χριστιανικό και ελληνικό μνημείο τιμώμενοι αυτή τη χρονιά τα Special Olympics και ο Πρόεδρός τους Δρ. Τίμοθι Σράιβερ, με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των αθλητών των Special Olympics. Μια γιορτή αδελφοσύνης και αλληλεγγύης με υψηλούς συμβολισμούς.

Το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ»

Η πρωτοβουλία του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια και απονέμεται μία φορά ετησίως από το ομώνυμο ίδρυμα σε πρόσωπα ή οργανισμούς για τη συμβολή τους στην κατανόηση των αρχών που συνιστούν την ευρωπαϊκή ιδέα. Η συμβολή της Αυτοκράτειρας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Δύσης και Ανατολής, με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση ως μέσα υπέρβασης των διαφορών, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις παγκόσμιες προκλήσεις του σήμερα. «Έχουμε την ανάγκη να ανατρέξουμε στις κοινές μας ρίζες και αξίες που πάντα υπήρχαν στην Ευρώπη. Εστιάζουμε στον άνθρωπο και σε πρωτοβουλίες που δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με την πολιτική, όπως φέτος τα Special Olympics», τονίζει μιλώντας στην Deutsche Welle o πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ, κ. Σταύρος Ανδρεάδης. «Προσπαθούμε να κάνουμε πιο έντονη μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία απουσιάζει. Είναι μεγάλη ανάγκη σε εποχές που ο κόσμος ταράζεται και η Ευρώπη φοβάται ότι αν δεν αρχίσει να ενισχύει αυτή την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, μπορεί να βρεθεί σε σημαντικές δυσκολίες», λέει χαρακτηριστικά.



«Έχουμε πολλά είδη παγκοσμιοποίησης, όχι μόνο στην οικονομία και το εμπόριο. Εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι σίγουρα οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις που έχουμε ο ένας για τον άλλο, δεν χωρούν πολιτικά παιχνίδια. Τα Special Olympics, που τιμούμε φέτος, είναι ένα είδος διεθνούς οργανισμού που προωθεί την αλληλεγγύη και ισότητα σε όλο τον κόσμο και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τις παγκόσμιες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε», επισημαίνει στην Deutsche Welle o Χέρμαν Βαν Ρομπάι, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ιδρύματος Θεοφανώ και Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέτοντας την ανθρώπινη αξία στην πρώτη γραμμή.

Η σημασία των Special Olympics

O Πρόεδρος των Special Olympics Δρ. Τίμοθι Σράιβερ τονίζει τη σημασία της ένταξης ως κεντρικό ζήτημα του 21ου αιώνα. «Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα του κόσμου σήμερα είναι οικονομικό ή γεωπολιτικό. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί αρμονικά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι αθλητές των Special Olympics έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν διακρίσεις και ταπεινώσεις αποδεικνύοντας συνεχώς τις ικανότητές τους. «Υπάρχει κάτι στους αθλητές μας που ο κόσμος διψά να καταλάβει και να μάθει», λέει ο Δρ. Σράιβερ. Μέσω της βράβευσης ελπίζει ότι τα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων θα στραφούν σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα ένταξης. «Το χειρότερο που μπορείς να πεις για τα Special Olympics είναι ότι είμαστε "καλοί". Όχι επειδή δεν είμαστε, αλλά γιατί αν μας μειώσεις στο να είμαστε απλά "καλοί", μας απορρίπτεις». Σύμφωνα με τον Δρ. Σράιβερ, τα Special Olympics είναι ένα επείγον κίνημα κοινωνικής αλλαγής, με στόχο την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του στίγματος απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία.



Η δύναμη αυτής της κίνησης, όπως σημειώνει ο Δρ. Σράιβερ, είναι ότι δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δουν πέρα από την αναπηρία. «Όταν συναντάς κάποιον μέσω των Special Olympics, δεν βλέπεις πια ένα άτομο με σύνδρομο Down. Βλέπεις έναν άνθρωπο. Αυτό είναι απελευθερωτικό», προσθέτει. Τα Special Olympics δεν είναι απλά μια «ευχάριστη» κίνηση. «Αυτή η κίνηση είναι επείγουσα. Αφορά την κοινωνική αλλαγή και είναι εξαιρετικά σοβαρή», δηλώνει.

Για μία κοινωνία ένταξης και συμπερίληψης

Η τελετή απονομής ολοκληρώθηκε με το καλλιτεχνικό δρώμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και την performance από μικτή ομάδα αθλητριών των Special Olympics και της ομάδας Wolves Team, που μάγεψε το κοινό στην αίθουσα που χειροκρότησε όρθιο επί ώρα τη συγκινητική τους προσπάθεια.



Η Κίρα Μπάιλαντ, ποδηλάτισσα των Special Olympics, ανακάλυψε τον αθλητισμό από την ηλικία των 12 ετών, όταν άρχισε να ασχολείται με την ποδηλασία. «Δεν έχω φτιαχτεί για τρέξιμο», αναφέρει μιλώντας στην Deutsche Welle για την πρώτη της αντίδραση, εξηγώντας ότι η πρώτη της εμπειρία με τον αθλητισμό ήταν δύσκολη, αλλά βρήκε το πάθος της στην ποδηλασία. Έχοντας κερδίσει τρία χρυσά μετάλλια στους Παγκόσμιους Αγώνες των Special Olympics στο Λος Άντζελες το 2015, η Μπάιλαντ έγινε μια ισχυρή φωνή για την προώθηση του αθλητισμού και της ένταξης. Η ίδια πιστεύει ότι η ενότητα είναι το κλειδί για την υπέρβαση των εμποδίων. «Η ενωμένη προσέγγιση, όπου άτομα με και χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες εργάζονται μαζί ως ίσοι, είναι το μυστικό για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις», δηλώνει. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και να μοιράζονται την ευθύνη.



Στο πλαίσιο της απονομής του φετινού Βραβείου πραγματοποιείται σήμερα μία ανοικτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνική ένταξη κι ένας συμβολικός μικτός αγώνας δρόμου 1.000 μέτρων, σε μία δράση που αποδεικνύει τη συμπερίληψη στην πράξη. Λόγια και πράξεις απέναντι στον κυνισμό και την απαισιοδοξία, που δυστυχώς κυριαρχούν στις μέρες μας, για μια παγκόσμια κοινωνία, όπου η κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία, απέναντι στη βία και τις διακρίσεις. Ίσως έτσι το να κυνηγάς την ουτοπία να μην είναι εν τέλει και τόσο ουτοπία...

