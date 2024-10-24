Πομπηία: Εντοπίστηκε μικρό οίκημα με εξαιρετικά διατηρημένες τοιχογραφίες

Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Πομπηία έφερε στο φως ένα πλουσιοπάροχα διακοσμημένο αλλά ασυνήθιστα μικρό οίκημα με εξαιρετικά διατηρημένες τοιχογραφίες.

Ονομάστηκε «Οίκος της Φαίδρας», από τη μυθολογική βασίλισσα της Αθήνας η οποία απεικονίζεται σε μια τοιχογραφία.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της διεύθυνσης του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας, η εν λόγω ανακάλυψη ρίχνει επίσης φως στην αλλαγή του αρχιτεκτονικού στυλ κατά τον 1ο αιώνα μ.Χ. Εν αντιθέσει με άλλα οικήματα στον αρχαιολογικό χώρο, δεν χτίστηκε γύρω από το παραδοσιακό ρωμαϊκό αίθριο (atrium) – έναν ανοικτό χώρο με δεξαμενή για τη συλλογή όμβριων υδάτων.

Παρά το μικρό μέγεθος, το συγκεκριμένο οίκημα «εντυπωσιάζει λόγω των υψηλού επιπέδου τοιχογραφιών», αναφέρει η ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως είναι εφάμιλλες πολύ μεγαλύτερων και πολυτελέστερων κατοικιών που έχουν βρεθεί σε κοντινή απόσταση.

Η ακμάζουσα πόλη της Πομπηίας και η γύρω περιοχή, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., η οποία στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούσαν ότι βρίσκονταν στη σκιά ενός εκ των μεγαλύτερων ηφαιστείων στην Ευρώπη.

Εκτός από την τοιχογραφία της Φαίδρας και του Ιππόλυτου, ο οποίος απέρριψε το ερωτικό κάλεσμα της μητριάς του, άλλες μυθολογικές σκηνές που απεικονίζονται στους τοίχους της οικίας περιλαμβάνουν τη συνεύρεση ενός σάτυρου με μια νύμφη και τη συνάντηση της Αφροδίτης με τον Άδωνη. Υπάρχουν επίσης αρκετές μικρότερες, αλλά λεπτομερείς τοιχογραφίες με τοπία.

