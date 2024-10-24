Συνέντευξη στη Μαρίνα Ζιώζιου

Η Σοφία Μάνου είναι μια ξεχωριστή καλλιτέχνιδα. Ακριβοθώρητη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάντα οι δουλειές της ξεχωρίζουν. «Μετράει» πολλές και σπουδαίες συνεργασίες στο ενεργητικό της, αλλά «μιλάει» πάντα μέσα από το έργο της. Είναι αυθεντική και γι’ αυτό το κοινό της την ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή τη φορά η σπουδαία ερμηνεύτρια θα δώσει όλο της το «είναι» - όπως και κάθε φορά - στη μουσικοθεατρική παράσταση που είναι αφιερωμένη στη θρυλική «τραγουδίστρια της νίκης», τη Σοφία Βέμπο. Με αφορμή τη συγκεκριμένη παράσταση, η κυρία Μάνου μίλησε αποκλειστικά στο skai.gr. Απολαύστε την...

Γιατί μας αφορούν τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο το 2024; Τι την κάνει σημερινή και επίκαιρη;

Η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλες μάχες και βάλλεται από πολλές πλευρές. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια των ανθρώπων στις μέρες μας με τους Έλληνες του ’40. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης οποιασδήποτε κρίσης. Έχω συμβιώσει με ανθρώπους αρκετών εθνικοτήτων λόγω της ανατροφής μου στο εξωτερικό. Η παλικαριά και ο ηρωισμός των Ελλήνων διαχρονικά, είναι κάτι το αξιοθαύμαστο και εξαιρετικά δυσεύρετο. Πιστεύω βαθιά στους Έλληνες. Σε περιόδους κρίσεων ενώνονται και αντιμετωπίζουν με σθένος κάθε δυσκολία.

Οι Έλληνες του ’40 ορθώσανε το ανάστημά τους και αντιμετώπισαν τον πόλεμο σαν μια γιορτή θα έλεγε κανείς, γι’ αυτό πρέπει να μας φωτίζει η στάση τους απέναντι σε ό,τι μας φοβίζει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πολύ μακριά από εμάς τους νέους Έλληνες -μιας και μιλάμε για τους συγγενείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Τα τραγούδια και η φωνή της Σοφίας αντανακλούν τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά ενός υπερήφανου λαού, ο οποίος από ό,τι και αν περιβάλλεται, όσο οδυνηρό κι αν είναι αυτό, πρέπει να το αντιμετωπίζει με το χαμόγελο στα χείλη. Και πραγματικά, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι, πρέπει να αντλούμε τη δύναμη ο ένας από τον άλλο.

Τι σας ώθησε να τραγουδήσετε τα τραγούδια της Βέμπο;

Το άλμπουμ «Η Φωνή που νίκησε το Φασισμό» του 2020 ήταν η έμπνευση ενός πολύ φωτισμένου ανθρώπου που αγαπώ, θαυμάζω και σέβομαι βαθύτατα. Και παρόλη τη σκληρότητα με την οποία έχω μάθει να δουλεύω όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχουν στιγμές στη σταδιοδρομία μου όπου τα πράγματα κυλούν από μόνα τους. Σε τέτοιες στιγμές αποφεύγω να παρεμβαίνω ή ακόμα και να αντιστέκομαι. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της παράστασης που ανεβαίνει τη Δευτέρα στο θέατρο Βρετάνια. Ένα Ελληνόπουλο που μεγαλώνει στο εξωτερικό δεν μπορεί να μην αισθάνεται συγγενής με κάποιον, ο οποίος λάτρεψε αυτή την πανέμορφη πατρίδα τόσο. Και, ίσως, αυτή η κοινή αγάπη απέναντι σ’ οτιδήποτε ελληνικό να μας συνδέει βαθιά με τη Βέμπο. Ο λαός μας πρέπει να επανακτήσει την αυτοεκτίμησή του και να αποδεχτεί την τεράστια κληρονομιά που κρατά στα χέρια του.

Αν είχατε τη δυνατότητα να κάνετε ένα ντουέτο μαζί της, ποιο τραγούδι θα επιλέγατε;

Θα ήταν πολύ σπουδαίο αν είχαμε έναν άνθρωπο σαν τη Βέμπο στο τραγούδι, σήμερα. Η πυγμή και η τόλμη της θα μπορούσαν θαυμάσια να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις πιο σκοτεινές πτυχές του επαγγέλματός μας. Δεν θα επιλέγαμε κάποιο παλιό τραγούδι. Αυτή τη στιγμή, στον χώρο μας παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στη σύνθεση και τη στιχουργική, και αυτό είναι κάτι που είχε να συμβεί αρκετά χρόνια. Βλέπετε, οι δυσκολίες της ζωής είναι εκείνες που τροφοδοτούν τη σκέψη και την έμπνευση. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ηχογράφηση νέου υλικού, το οποίο θα δώσει φτερά στον κόσμο και θα τον βοηθήσει να περάσει μέσα από αυτή τη σκοτεινή περίοδο για τη χώρα μας με δύναμη και αισιοδοξία. Αν ζούσε, λοιπόν, η αείμνηστη Σοφία Βέμπο, αυτό θα επέλεγα για εμάς.

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας;

Μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων του άλμπουμ και την κυκλοφορία του, είχαμε προγραμματισμένες κάποιες συναυλίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δυστυχώς, η υγειονομική κρίση στη χώρα ανέτρεψε τα σχέδιά μας τότε κι έτσι αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε τις συναυλίες μας. Μετά από τέσσερα χρόνια, λοιπόν, έφτασε η στιγμή να ακουστούν τα τραγούδια της θρυλικής Ελληνίδας ζωντανά στη σκηνή.

Στις 28 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο θέατρο Βρετάνια τη μουσικοθεατρική παράσταση «Σοφία Βέμπο μια ζωή Ελλάδα». Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Η πολύ ταλαντούχα και αξιόλογη ηθοποιός, Θεοφανία Παπαθωμά, ενσαρκώνει τη Σοφία Βέμπο στη σκηνή. Παράλληλα, έχουμε την ευτυχία της συμβολής του ανιψιού της Σοφίας Βέμπο και του Μίμη Τραϊφόρου, Βασίλη Τραϊφόρου, από του οποίου το βιβλίο αντλήθηκαν συνταραχτικές στιγμές από τη ζωή της Βέμπο. Η Διεύθυνση της ορχήστρας καθώς και η ενορχήστρωση τελεί υπό την εποπτεία της διεθνούς φήμης σολίστ στο πιάνο Δρ. Τατιάνας Παπαγεωργίου. Τέλος, τη συγγραφή του έργου καθώς και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σπουδαίος σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης. Στην παράσταση συμμετέχουν και τρεις νέοι και πολλά υποσχόμενοι ηθοποιοί: οι Άγγελος Κυριακόπουλος, Πηνελόπη Χαλκιά και Κωνσταντίνος Μητράκας.

Θα κάνετε ξανά ένα αντίστοιχο αφιέρωμα σε ερμηνευτή ή δημιουργό που αγαπάτε;

Η ελληνική μουσική είναι σπουδαία και σίγουρα δεν φτάνει μια ολόκληρη ζωή για να ανακαλύψει κανείς όλους τους κρυμμένους θησαυρούς της. Είναι παράσημο για έναν τραγουδιστή ο αφιερωματικός δίσκος, ειδικά όταν αφορά ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν αυτό το σημαντικό αγαθό που ονομάζεται “ελληνικό τραγούδι”. Βέβαια, πρέπει να παραδεχτώ πως υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία σε αυτού του είδους τις παραγωγές, διότι καλείται κανείς να προετοιμάσει αρκετά τον εαυτό του ούτως ώστε να έρθει σε επαφή με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη ιδίως όταν τους χωρίζουν τα χρόνια, οι εποχές και τα γεγονότα. Παρόλα αυτά, είναι μια διαδικασία η οποία δημιουργεί μια ραγδαία εξέλιξη τόσο στην ερμηνεία μας όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τέχνη μας. Φυσικά και θα συμμετείχα σε ένα αντίστοιχο αφιέρωμα, άλλωστε το αίσθημα του ανικανοποίητου είναι η πρώτη προϋπόθεση για την πρόοδο.

Η παράσταση αντλεί υλικό από το βιβλίο του ανιψιού του Μίμη Τραϊφόρου, Βασίλη Τραϊφόρου, «Της Ελλάδος παιδιά …», που βασίζεται σε μνήμες του συγγραφέα από τον αείμνηστο θείο του και τη Σοφία Βέμπο, ο οποίος εμφανίζεται επί σκηνής στον ρόλο του αφηγητή. Τα τραγούδια ερμηνεύει ζωντανά η Σοφία Μάνου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη, με τη Θεοφανία Παπαθωμά στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο της Βέμπο. Η παράσταση με τίτλο «Σοφία Βέμπο - Μια ζωή Ελλάδα» θα παρουσιαστεί από τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Βρετάνια.

