Μετά από τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης, το εμβληματικό Κάστρο της Σκιάθου, στο βορειότερο άκρο του νησιού, εγκαινιάστηκε από την υπουργό Πολιτισμού .

Το παλιό Κάστρο αποτελεί σημείο αναφοράς και είναι το εμβληματικότερο τοπόσημο του νησιού διότι για αιώνες έζησαν οι Σκιαθίτες ταμπουρωμένοι για να γλιτώσουν από τις επιθέσεις των πειρατών και των βαρβάρων που απειλούσαν την ζωή και την ύπαρξή τους.

Το Κάστρο έγινε γνωστό χάρη στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και η εκδήλωση είχε τον χαρακτήρα «μνημόσυνου» - όπως είπε η κα Μενδώνη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα.

Οι στιγμές ήταν εξαιρετικά συγκινητικές αφού στον χώρο του Κάστρου μεταφέρθηκε για πρώτη φορά και η εικόνα της Παναγιάς Κουνίστρας, που είναι και πολιούχος προστάτιδα του νησιού.

Τα έργα

Το Κάστρο της Σκιάθου αποτελεί μνημείο - δείγμα μεσαιωνικού οχυρωμένου οικισμού και είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Κτίστηκε τον 14ο αιώνα και αποτελούσε τον μοναδικό οικισμό του νησιού μέχρι το 1823, οπότε εγκαταλείφθηκε και κατοικήθηκε η σημερινή πόλη στο λιμάνι, με αποτέλεσμα τη σταδιακή ερείπωσή του.

Ο οχυρωματικός οικισμός περιβαλλόμενος από τείχη, καταλαμβάνει έκταση περίπου 25 στρεμμάτων και βρίσκεται σε εξαιρετικά απόκρημνη τοποθεσία, πάνω σε απομονωμένο βράχο που βρέχεται από παντού από τη θάλασσα. Με την ξηρά επικοινωνεί με μία πολύ στενή λωρίδα γης στα νότια, όπου υπήρχε η κατεστραμμένη πλέον ξύλινη γέφυρα η οποία στηριζόταν σε ψηλά λιθόκτιστα βάθρα.

Τώρα πλέον έγινε πλήρης αποκατάσταση και στερέωση των βάθρων μιας νέας ασφαλούς γέφυρας, αποκαταστάθηκε η πέτρινη πύλη και ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του μονοπατιού πρόσβασης στο Κάστρο.

Σε δεύτερη φάση θα γίνουν εργασίες στερέωσης στον ιερό ναό του Χριστού, στον ναό του Αγίου Νικολάου, στο ναό της Παναγίας Πρέκλας, στο ναό της Παναγίας Μεγαλομάτας, στο τζαμί, αλλά και στο κτίριο Διοίκησης.

Πέρα από τις παρεμβάσεις επί των ναών του Κάστρου θα γίνουν και εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του κεντρικού λιθόστρωτου δρόμου και των βασικότερων παράπλευρων αρτηριών που οδηγούν στους ναούς, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση και τοποθέτηση πινακίδων δημοσιότητας .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

