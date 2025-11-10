Ρωσία: Πέθανε στο Παρίσι ο ιδρυτής της ρωσικής Sots Art, Έρικ Μπουλάτοφ

Απεβίωσε στο Παρίσι σε ηλικία 92 ετών ο Έρικ Μπουλάτοφ, μια από τις πιο σημαντικές μορφές της σύγχρονης ρωσικής τέχνης και ιδρυτής του κινήματος Sots Art, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Σύμφωνα με τη σύζυγό του, ο Μπουλάτοφ, ο οποίος υπήρξε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας, πέθανε την Κυριακή στο Παρίσι. Θεωρείται ένας από τους ιδρυτές του εννοιολογισμού της Μόσχας και της Sots Art, ρεύμα που αναπτύχθηκε ως αντίδραση στον σοβιετικό ρεαλισμό κατά την περίοδο της στασιμότητας υπό τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Τα έργα του Μπουλάτοφ, τα οποία αποτελούν κυρίως συναρμολογήσεις που συνδυάζουν εικόνα και γλώσσα, αντλούν έμπνευση από την εικονογραφία του σοβιετικού καθεστώτος. Έχουν παρουσιαστεί σε πολλές ατομικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Η τυπογραφία στα έργα του συχνά καλύπτει τον γαλάζιο ουρανό, ανθρώπινες φιγούρες, τοπία και πολύχρωμα αστικά περιβάλλοντα. Με τόλμη και ειρωνεία, ο Μπουλάτοφ οικειοποιήθηκε σλόγκαν και συνθήματα της ΕΣΣΔ, όπως το «Δόξα στο ΚΚΣΕ» και «Απαγορεύεται η είσοδος», για να αναδείξει τον ρόλο της γλώσσας ως εργαλείο ελέγχου του καθεστώτος.

Γεννημένος το 1933 στη Σβερντλόφσκ (σημερινό Γιεκατερίνεμπουργκ), προερχόταν από οικογένεια κομμουνιστών και αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνών Σούρικοφ της Μόσχας το 1958. Ξεκίνησε την καριέρα του ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων, επηρεασμένος από τη ρωσική πρωτοπορία των αρχών του 20ού αιώνα.

Η ζωγραφική του επηρεάστηκε αργότερα από την Ποπ Αρτ, με την οποία ήρθε σε επαφή το 1957 κατά το Φεστιβάλ Νεολαίας στη Μόσχα. Μέσω της ομάδας «Σρέτενσκι Μπουλβάρ» που σχημάτισε τη δεκαετία του 1960, αναδείχθηκε ως εξέχον μέλος των εννοιολογιστών της Μόσχας, αντιτιθέμενος στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό.

Παρά τον θαυμασμό των διανοουμένων, ο Μπουλάτοφ παρέμενε παρεξηγημένος στην ΕΣΣΔ και άγνωστος στη Δύση. Η αναγνώρισή του ήρθε με την Περεστρόικα, όταν συμμετείχε το 1988 στην επίσημη σοβιετική αντιπροσωπεία στη Μπιενάλε της Βενετίας.

Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και το 1992 μετακόμισε στο Παρίσι με τη σύζυγό του. Το 2016, το ζεύγος συλλεκτών Γιεκατερίνα και Βλαντίμιρ Σεμινικίνε δώρισε το έργο του «Δόξα στο ΚΚΣΕ» στο Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι.

Ο Μπουλάτοφ θεωρείται θεμελιωτής της ρωσικής ποπ αρτ και του φωτορεαλισμού. Είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τη Ρωσία για να παρουσιάσει τα έργα του.

