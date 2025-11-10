Βέροια: 8 οικογένειες κρατούν ζωντανή την παράδοση καπνού

Από τις εκατοντάδες οικογένειες που ασχολούνταν με την παραδοσιακή καλλιέργεια του καπνού στα ορεινά Πιέρια, σήμερα έχουν μείνει συνολικά μόνο οκτώ.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του ««Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ», συνεχίζουν την παράδοση από το φύτεμα, το σκάλισμα, το μάζεμα, το αρμάθιασμα μέχρι και την αποξήρανση του άλλοτε «εθνικού» προϊόντος που στήριξε την ελληνική οικονομία και τους χιλιάδες παραγωγούς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.