Roderick Beaton: Οι Έλληνες

Η ιστορία των Ελλήνων δεν αφορά μόνο τους Έλληνες, είναι μια ιστορία για τον κόσμο. Ο Roderick Beaton, ο κορυφαίος Άγγλος ιστορικός, καθηγητής Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, αφηγείται στον Άρη Πορτοσάλτε την ιστορία των Ελλήνων.

Στην εκπομπή της Κυριακής 1 Σεπτεμβρίου ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Roderick Beaton, συζητούν για την ελληνική γλώσσα, τον εξελληνισμό και την παιδεία κατά την περίοδο του 19ου αιώνα, καθώς κάποιες δεκαετίες μετά τον απελευθερωτικό αγώνα δύο κορυφαίοι ιστορικοί δίνουν ένα νόημα σε αυτό που λέμε Ελληνική ταυτότητα. Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος διατύπωσαν την άποψη ότι η νεότερη Ελλάδα αποτελεί συνέχεια της Αρχαίας Ελλάδας αλλά και του Βυζαντίου ενώ η ελληνική γλώσσα είναι ο Μίτος της Αριάδνης που συνδέει τις γενιές των ανθρώπων επί 3.500 χρόνια.

Επιπλέον ο Άρης Πορτοσάλτε με τον κ. Beaton στην εκπομπή συζήτησαν για την εφεύρεση του αλφαβήτου χάρη στον οποίο ο γραπτός λόγος έγινε προσβάσιμος σε όλους τους ανθρώπους. Στην συνέχεια έχουμε τον σημαντικό ρόλο του Ελληνόφωνου ανθρώπου στην ιστορία που κατοικεί στην Ανατολική Μεσόγειο, ενός πολυμήχανου ανθρώπου σύμφωνα με την περιγραφή του Ομήρου και ικανού εμπόρου που δημιουργώντας εμπορικές σχέσεις δημιουργεί και διαδίδει τον Ελληνικό Πολιτισμό. Λίγους αιώνες μετά την ανακάλυψη του αλφαβήτου γίνεται η πρώτη ελληνική διασπορά και φτιάχνονται οι πρώτες αποικίες στις ακτές της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας ιδρύοντας τις πόλεις-κράτη.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

