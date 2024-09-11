Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την συμπλήρωση της Επιτροπής επιλογής της Ελληνικής υποψηφιότητας για την συμμετοχή στη διαδικασία των βραβείων OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, με δύο νέα μέλη, προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Η Επιτροπή συγκροτείται ως εξής:

Έβαν Σπηλιωτόπουλος, (Πρόεδρος της Επιτροπής), Λος Άντζελες, έχει δουλέψει με τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλυγουντ (Disney, 20ieth Centuy Fox, Paramount, Universal κλπ). Σεναριογράφος (ταινιών blockbuster του Χόλυγουντ, όπως το Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ, κλπ, με 25 χρόνια εμπειρία στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλυγουντ. Μέλος στην Αμερικανική Ένωση Σεναριογράφων – Writers Guild of America, ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου EFA.

(Πρόεδρος της Επιτροπής), Λος Άντζελες, έχει δουλέψει με τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλυγουντ (Disney, 20ieth Centuy Fox, Paramount, Universal κλπ). Σεναριογράφος (ταινιών blockbuster του Χόλυγουντ, όπως το Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ, κλπ, με 25 χρόνια εμπειρία στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλυγουντ. Μέλος στην Αμερικανική Ένωση Σεναριογράφων – Writers Guild of America, ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου EFA. Δημήτρης Δανίκας, (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Αθήνα, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος (ΒΗΜΑ / ΝΕΑ / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ), με τουλάχιστον 35 χρόνια εμπειρία στον χώρο της κριτικής κινηματογράφου.

(Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Αθήνα, κριτικός κινηματογράφου, δημοσιογράφος (ΒΗΜΑ / ΝΕΑ / ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ), με τουλάχιστον 35 χρόνια εμπειρία στον χώρο της κριτικής κινηματογράφου. Χριστίνα Λαζαρίδη, σεναριογράφος, (υποψήφια για Όσκαρ), Νέα Υόρκη, Ψηφίζον & ισόβιο Μέλος στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου (που απονέμει τα Όσκαρ όπου θα υποβάλλουμε την εθνική μας συμμετοχή), Μέλος στην Αμερικανική Ένωση Σεναριογράφων – Writers Guild of America, ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, διδάσκει σενάριο στο COLUMBIA UNIVERSITY στην Νέα Υόρκη και έχει διδάξει σενάριο και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, σε σεμινάρια σε Ελλάδα, Μεξικό κλπ.

Παναγιώτης Ράππας , σκηνοθέτης animation, Αθήνα, έχει δουλέψει για τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλυγουντ, για την AMBLN ENTERTAINMENT LONDON (του Στήβεν Σπήλμπεργκ), για την BIOSKOP FILM Μόναχο, μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες παραγωγής κλπ, με πολλά βραβεία στο ενεργητικό του. Το μοναδικό διαμένον στην Ελλάδα ψηφίζον & ισόβιο Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (που απονέμει τα Όσκαρ όπου θα υποβάλλουμε την εθνική μας συμμετοχή), ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου – European Film Academy EFA.

, σκηνοθέτης animation, Αθήνα, έχει δουλέψει για τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλυγουντ, για την AMBLN ENTERTAINMENT LONDON (του Στήβεν Σπήλμπεργκ), για την BIOSKOP FILM Μόναχο, μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες παραγωγής κλπ, με πολλά βραβεία στο ενεργητικό του. Το μοναδικό διαμένον στην Ελλάδα ψηφίζον & ισόβιο Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (που απονέμει τα Όσκαρ όπου θα υποβάλλουμε την εθνική μας συμμετοχή), ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου – European Film Academy EFA. Σπύρος Ν. Ταραβήρας , σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, Αθήνα – Μόναχο, Ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία – European Film Academy EFA και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα ψηφίζον Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου του Πανεπιστημίου Τηλεόρασης & Κινηματογράφου και εκλεγμένο Μέλος της Συγκλήτου του στο Μόναχο.

, σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος, Αθήνα – Μόναχο, Ψηφίζον Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία – European Film Academy EFA και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα ψηφίζον Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου του Πανεπιστημίου Τηλεόρασης & Κινηματογράφου και εκλεγμένο Μέλος της Συγκλήτου του στο Μόναχο. Nίκος Πλατύραχος , μουσικός, συνθέτης soundtacks πολλών αλλοδαπών και ελληνικών βραβευμένων ταινιών με μεγάλη διεθνή πορεία και σπουδές σε Ελλάδα και Γερμανία. Έχει γράψει τη μουσική σε πάνω από 30 ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου και έχει αποσπάσει βραβεία σε ελληνικά και διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

, μουσικός, συνθέτης soundtacks πολλών αλλοδαπών και ελληνικών βραβευμένων ταινιών με μεγάλη διεθνή πορεία και σπουδές σε Ελλάδα και Γερμανία. Έχει γράψει τη μουσική σε πάνω από 30 ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου και έχει αποσπάσει βραβεία σε ελληνικά και διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Αναστάσιος Μίχος, Διευθυντής Φωτογραφίας, έχει δουλέψει σε μεγάλες παραγωγές για όλα τα μεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ και με τεράστιους ηθοποιούς. Ψηφίζον & ισόβιο Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για τα Όσκαρς της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών & Επιστημών AMPAS στο Λος Άντζελες, Μέλος του εκ των σημαντικότερων Σωματείων της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας Σωματείου Αμερικανών Διευθυντών Φωτογραφίας (American Society of Cinematographers ASC), ψηφίζον μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA, Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Διευθυντών Φωτογραφίας GSC (Greek Society of Cinematographers).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.