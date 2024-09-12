Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση του ελληνισμού – Μέρος Ε’

Πώς η δυτική διανόηση και ο απόηχος της γαλλικής επανάστασης ρίχνουν τον σπόρο για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και οι Φαναριώτες... Η Αφύπνιση των Ελλήνων για την ελευθερία τους ξεκινά.

Στην εκπομπή της Κυριακής 25 Αυγούστου ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Αριστείδη Χατζή, καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και της Θεωρίας Θεσμών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων, συζητούν για την περιοδό του Ελληνικού Διαφωτισμού προς το χρόνο της επανάστασης. Η συζήτηση τους ξεκινά με το βασικό πρόσωπο τον Αδαμάντιο Κοραή αλλά πέρα από αυτόν αναφέρονται και στα άλλα πρόσωπα τα οποία μπολιάζουν με ιδέες και προκαλούν την σύσταση της Φιλικής Εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο Ρήγα Βελεστινλής και ο Βενιαμίν Λέσβιος που δεν είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Ο Βενιαμίν Λέσβιος είναι ιερωμένος και ένα πολύ προοδευτικό πνεύμα με ιδέες πολύ ριζοσπαστικές για την εποχή εκείνη.

Πατριάρχη όλων όμως ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής καθώς επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις Ελίτ εκείνης της εποχής, συνομιλεί μαζί τους και έχει δημιουργήσει ένα κλίμα τόσο ο ίδιος αλλά και ο κύκλος του που θα παίξει μεγάλο ρόλο στην Ελληνική επανάσταση.

Όπως αναφέρει ο κ. Χατζής ο τρόπος που αισθανόμαστε σήμερα ως Έλληνες οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στον Αδαμάντιο Κοραή. Σύμφωνα με την άποψη του κ. Χατζή, ο τρόπος που είδε ο Κοραής το ελληνικό έθνος και πίστευε ότι θα πρέπει αυτό το ελληνικό έθνος να σχηματιστεί για να είναι έτοιμο να επαναστατήσει επηρέασε τόσο πολύ τους διανοούμενος της εποχής, ώστε έδωσαν μια κατεύθυνση από την αρχή στους Έλληνες που είναι αυτή που θεωρούμε όλοι εμείς δεδομένη σήμερα. Ότι, δηλαδή, αυτοί που θα επαναστατήσουν είναι οι απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων, ότι πρέπει να κοιτούν προς την Δύση και ότι είναι κατ’ εξοχήν Ευρωπαίοι.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

