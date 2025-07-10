Με την αποκατάσταση των μνημείων του συγκροτήματος της Βασιλικής Α' - συμπεριλαμβανομένου και του βαπτιστηρίου - προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, στην αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, ο οποίος είναι ενταγμένος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το συγκρότημα της Βασιλικής Α' καταλαμβάνει έκταση περίπου 6.800 τ.μ.

Η ανέγερσή της ανάγεται γύρω στο 500 μ.Χ., ενώ φαίνεται να καταστράφηκε τον 7ο - 8ο αι.

Το κτηριακό συγκρότημα της Βασιλικής Α' εντοπίζεται στη συνέχεια ενός συνόλου ιερών, ρωμαϊκών, ως επί το πλείστον, που είναι λαξευμένα στον βράχο και ,εν μέρει, σε παλιά λατομεία.

Το συγκρότημα αποτελείται από τον κυρίως ναό, το αίθριο και την περίστυλη αυλή, στην οποία οδηγούν μνημειακές κλίμακες, και τα προκτίσματα, στα οποία ανήκουν το βαπτιστήριο με τον προθάλαμό του και το παρεκκλήσι.

Το βαπτιστήριο αποτελεί αυτόνομο πρόκτισμα που βρίσκεται σε επαφή με την εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου του κυρίως ναού της Βασιλικής Ά'.

Οι εργασίες αποκατάστασης

Το έργο της αποκατάστασης του συγκροτήματος της Βασιλικής Α' επικεντρώνεται στις τοιχοποιίες και στα δάπεδα στον κυρίως ναό, στον νάρθηκα, και στην ανατολική στοά του αιθρίου.

Κάποια τμήματα όπως τοιχοποιίες και αρχιτεκτονικά μέλη του μνημείου διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση, ενώ άλλα τμήματα, κυρίως του διακόσμου, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με απώλειες σε υλικό και μορφή, ενώ και η όποια στερέωση τους σε προηγούμενη φάση κρίνεται πλέον ανεπαρκής.

Η κατάσταση στην οποία διατηρείται σήμερα το βαπτιστήριο κρίνεται σχετικά ικανοποιητική, δεδομένων των πολλών επιβαρυντικών παραγόντων, όπως η φυσική φθορά των υλικών, η ανθρώπινη παρέμβαση και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά, προκαλώντας φθορά στο μνημείο. Στόχοι της επέμβασης είναι η συντήρηση και προστασία του μνημειακού συγκροτήματος, η ανεμπόδιστη απόδοσή του στο κοινό, και η μορφολογική και δομική του αποκατάσταση, κυρίως σε επίπεδο κάτοψης, προκειμένου να είναι δυνατή η κατανόηση της γεωμετρίας του.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις βασίζονται στις αρχές του σεβασμού του φυσικού αναγλύφου, της χρήσης των υφιστάμενων δομών αντιστήριξης του εδάφους, ανακτώντας τμήματα που έχουν χαθεί, επανάχρηση του αρχαίου δομικού υλικού, διασφάλιση της διακριτικότητας των νέων επεμβάσεων αλλά και χρήση σύγχρονων υλικών για τη μορφολογική αποκατάσταση στοιχείων με διδακτικό χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.