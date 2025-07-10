Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H Οθωμανική Αυτοκρατορία από την παρακμή στον μετασχηματισμό

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης, επικεφαλής ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Bill Kent στην Άγκυρα, μας εξιστορεί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε την περίοδο παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την προσπάθεια του εκσυγχρονισμού της.

Η αποτυχία των γενιτσάρων, ο ρόλος του Ιμπραήμ στην Ελληνική Επανάσταση, οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ που επιχειρούν μια αλλαγή της κοινωνίας σε δυτικά πρότυπα.

