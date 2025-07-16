Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στα ερείπια της αρχαίας Τροίας έφεραν στο φως νέα στοιχεία για μια βίαιη σύρραξη της Εποχής του Χαλκού που παραπέμπουν έντονα στην αφήγηση του Ομήρου στην Ιλιάδα.

Σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, ο πόλεμος ξεκίνησε αφότου ο Πάρης της Τροίας απήγαγε την Ελένη, σύζυγο του Σπαρτιάτη βασιλιά.

Τώρα, μια τουρκική ερευνητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ρουστέμ Ασλάν του Πανεπιστημίου Canakkale Onsekiz Mart, αποκάλυψε στοιχεία που παραπέμπουν σε μάχες σώμα με σώμα και μιας αιφνίδιας, καταστροφικής πτώσης ακριβώς όπως την περιέγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται δεκάδες πέτρες από πηλό και πέτρες για σφεντόνες, θαμμένες λίγο έξω από αυτό που θεωρείται ότι ήταν τα τείχη του ανακτόρου. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτές οι πέτρες, που είχαν λειανθεί για να έχουν τέλεια αεροδυναμική, ήταν πολύ θανατηφόρα όπλα της Εποχής του Χαλκού και μπορούσαν να συνθλίψουν κρανία από μεγάλη απόσταση όταν εκτοξεύονταν με σφενδόνες από δέρμα.

Επιπλέον, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αιχμές βελών, καμένα κτίρια και σκελετούς που είχαν ταφεί βιαστικά.

📍 Troya Savaşı’nın izinde kazılar sürüyor: 3,500 yıllık sapan taşları bulundu.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'nde bu yılki kazılar, Son Tunç Çağı'na ve meşhur Troya Savaşı'nın izlerine odaklandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bu seneki ana… pic.twitter.com/SK0FYWsEd8 — arkeolojihaber ® (@arkeolojihaber) July 8, 2025

Οι πέτρες χρονολογούνται πριν από περίπου 3.200 έως 3.600 χρόνια, δηλαδή ακριβώς στην περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι διεξήχθη ο Τρωικός Πόλεμος, ο οποίος, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, τοποθετείται γύρω στο 1184 π.Χ.

«Αυτή η συγκέντρωση λίθων σφεντόνας σε μια τόσο μικρή περιοχή υποδηλώνει έντονες μάχες, είτε μια απεγνωσμένη άμυνα είτε μια επίθεση πλήρους κλίμακας», δήλωσε ο καθηγητής Ρουστέμ Ασλάν.

Η ανασκαφική περίοδος του καλοκαιριού 2024 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το μέλλον», που υποστηρίζεται από το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το επίκεντρο των ερευνών ήταν το παλάτι, η αγορά και τα οχυρωματικά τείχη της Τροίας - μιας πόλης γνωστής στην αρχαιότητα ως Wilusa, σύμφωνα με τις Χεττιτικές πηγές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μετακάρπιο οστό που φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν ως ζάρι σε παιχνίδια και αποτελεί ένδειξη για το πώς περνούσαν τον χρόνο τους οι στρατιώτες περιμένοντας τη μάχη.

Απότομη η πτώση της Τροίας, δεν ήταν σταδιακή η παρακμή της

Αυτό, όμως, που έχει εντυπωσιάσει τους αρχαιολόγους είναι ότι τα ευρήματα δείχνουν μια απότομη, βίαιη επίθεση, και όχι μια σταδιακή παρακμή. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με αιχμές βελών που είχαν βρεθεί σε προηγούμενες ανασκαφές, υποδεικνύουν ότι ξέσπασε μάχη σώμα με σώμα σε αυτό το σημείο της πόλης - πιθανότατα ένα από τα τελευταία πεδία άμυνας, όπου οι υπερασπιστές της έδωσαν μια ύστατη μάχη.

Τα ευρήματα επίσης «συμφωνούν» με αρχαία κείμενα. Οι ιστορικοί Ηρόδοτος και Ερατοσθένης υποστήριξαν αιώνες αργότερα ότι ο Τρωικός Πόλεμος ήταν πραγματικό ιστορικό γεγονός. Εν συνεχεία και ο Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος απαθανάτισε τις συνέπειες του πολέμου στην «Αινειάδα», περιγράφοντας την απόδραση των επιζώντων από τη φλεγόμενη πόλη.

Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν έχει βρεθεί κανένα φυσικό αποδεικτικό στοιχείο του Δούρειου Ίππου για τον οποίο οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ενδέχεται να πρόκειται για ποιητικό σύμβολο, μια μεταφορά για εξαπάτηση ή προδοσία.

Πηγή: skai.gr

