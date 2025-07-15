Ένα ψηφιδωτό πάνελ, που απεικονίζει ένα ερωτικό θέμα από τη ρωμαϊκή εποχή, επέστρεψε στο αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας την Τρίτη, αφού κλάπηκε από έναν Γερμανό Ναζί λοχαγό κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το έργο τέχνης επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία μέσω διπλωματικής οδού, κατόπιν σχετικής διευθέτησης του ιταλικού προξενείου στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, αφού επιστράφηκε από τους κληρονόμους του τελευταίου ιδιοκτήτη, ενός αποβιώσαντος Γερμανού πολίτη, σύμφωνα με το thealbertan.com.

Ο ιδιοκτήτης είχε λάβει το ψηφιδωτό ως δώρο από έναν λοχαγό της Βέρμαχτ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη στρατιωτική αλυσίδα εφοδιασμού στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το ψηφιδωτό - που χρονολογείται μεταξύ του μέσου του περασμένου αιώνα π.Χ. και του πρώτου αιώνα - θεωρείται έργο «εξαιρετικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος», ανέφεραν οι ειδικοί.

«Είναι η στιγμή που το θέμα της οικογενειακής αγάπης γίνεται καλλιτεχνικό θέμα», δήλωσε ο Gabriel Zuchtriegel, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας και συν-συγγραφέας μιας έκθεσης αφιερωμένης στο επιστραφέν έργο. «Ενώ η ελληνιστική περίοδος, από τον τέταρτο έως τον πρώτο αιώνα π.Χ., εξυμνούσε το πάθος των μυθολογικών και ηρωικών μορφών, τώρα βλέπουμε ένα νέο θέμα».

Οι κληρονόμοι του τελευταίου ιδιοκτήτη του ψηφιδωτού στη Γερμανία επικοινώνησαν με τη μονάδα των Καραμπινιέρων στη Ρώμη, η οποία είναι αφιερωμένη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η οποία ήταν υπεύθυνη για την έρευνα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής του ψηφιδωτού στο ιταλικό κράτος. Οι Αρχές διενήργησαν τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα και την προέλευσή του και στη συνέχεια εργάστηκαν για τον επαναπατρισμό του ψηφιδωτού τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η συνεργασία με το Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας ήταν επίσης καθοριστική, καθώς κατέστησε δυνατή την ιχνηλάτησή του κοντά στο ηφαίστειο του Βεζούβιου, παρά την έλλειψη δεδομένων σχετικά με το αρχικό πλαίσιο της ανακάλυψής του, ανέφεραν οι Καραμπινιέρι.

Το ψηφιδωτό στη συνέχεια ανατέθηκε στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας, όπου, αφού καταγραφεί κατάλληλα, θα προστατευθεί και θα διατεθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

«Η σημερινή επιστροφή είναι σαν να επουλώνεις μια ανοιχτή πληγή», είπε ο Zuchtriegel, προσθέτοντας ότι το ψηφιδωτό επιτρέπει την ανακατασκευή της ιστορίας εκείνης της περιόδου, του πρώτου αιώνα μ.Χ., πριν η Πομπηία καταστραφεί από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ.

Ο διευθυντής του πάρκου τόνισε επίσης πώς η επιστροφή από τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη του σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη «νοοτροπία», καθώς «το αίσθημα κατοχής (κλεμμένης τέχνης) γίνεται ένα βαρύ βάρος».

Υπενθύμισε τη λεγόμενη «κατάρα της Πομπηίας», η οποία σύμφωνα με μια δημοφιλή δεισιδαιμονία χτυπά όποιον κλέβει αντικείμενα στην Πομπηία.

Ο παγκοσμίως γνωστός θρύλος υποδηλώνει ότι όσοι κλέβουν ευρήματα από την αρχαία πόλη της Πομπηίας θα βιώσουν κακή τύχη ή ατυχία. Αυτό έχει τροφοδοτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από αρκετούς τουρίστες που επιστρέφουν κλεμμένα αντικείμενα, ισχυριζόμενοι ότι τους έφεραν κακή τύχη και προκάλεσαν τραγικά γεγονότα.

