O Διονύσης Σαββόπουλος έρχεται στο Rockwave Festival «για να σμίξει παλιές κι αναμμένες τροχιές με το ροκ του μέλλοντός μας»!

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, πατέρας και ψυχή του ελληνικού στίχου και τραγουδιού έρχεται να διευρύνει τον κύκλο του μουσικού του ταξιδιού με δύο ιστορικές εμφανίσεις.

Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, ιστορίες και μελωδίες που άγγιξαν και ένωσαν χιλιάδες καρδιές και ζωές συναντιέται με ένα φεστιβάλ – θεσμό που το 2025 γιορτάζει το δικό του ταξίδι.

Το Rockwave Festival γιορτάζει φέτος 30 χρόνια ζωής τιμώντας τον Διονύση Σαββόπουλο για τον δρόμο που άνοιξε στο ελληνικό ροκ και την προσφορά του στη μουσική.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια τιμητική και συγκινητική συνάντηση η οποία θα λάβει χώρα όχι σε μία αλλά σε δύο σκηνές του Rockwave.

Το Σάββατο 14 Ιουνίου στο Terra Vibe στην Αθήνα και το Σάββατο 21 Ιουνίου στο Terra Republic στη Θεσσαλονίκη. Μια συναυλία για «τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα...» και μία επιστροφή στην πατρίδα του απρόβλεπτη και ιδιαζόντως ανατρεπτική – πώς αλλιώς θα έπραττε άλλωστε ο Νιόνιος.

Στις 21 Ιουνίου, στην εαρινή ισημερία θα γιορτάσει μαζί μας την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο πρώτο Rockwave Festival στην ιστορία του φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Μία ροκ σύμπραξη για να θυμηθούμε ότι «εδώ είναι Βαλκάνια δεν είναι παίξε γέλασε».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, Έλληνας συνθέτης, στιχουργός και τραγουδοποιός, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1944 στην όμορφη Θεσσαλονίκη και έκτοτε εκπλήσσει εαυτόν, οικείους και κοινό με την ακραία ειλικρίνειά του και το θάρρος της γνώμης του. Τα πρώτα σημάδια φάνηκαν ήδη όταν νεαρός φοιτητής ακόμα αποφάσισε να αφήσει την Νομική Σχολή για να ασχοληθεί με το πάθος του, τη μουσική.

Ξεκίνησε τις εμφανίσεις του το 1964 γράφοντας τολμηρά τραγούδια με πολιτικό, συναισθηματικό και ιστορικό περιεχόμενο. Ήταν παρών με την νεολαία του '60 όταν αντιδρούσε δυναμικά εναντίον της εξουσίας, δίνοντας φωνή σε καταπιεσμένα συναισθήματα και εκφράζοντας τις ανησυχίες μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγινε ο κύριος εκφραστής αυτού του επίμονου αιτήματος για αλλαγή, σύμβολο της γενιάς του και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες. Όπως είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις στον Λευτέρη Παπαδόπουλο:

«Θεωρώ τον Σαββόπουλο τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της γενιάς σου που διαδέχτηκε τη δική μας».

Με τον πρωτοποριακό, τολμηρό του στίχο, τις απροσποίητες μουσικές του συνθέσεις, και τη χαρακτηριστική του φωνή όλο γλύκα και τραχύτητα, σαν το βλέμμα και τις απόψεις του- που τόσο συχνά έχουν δεχθεί κριτική τόσο από το κοινό όσο, ή και κυρίαρχα, από τον ίδιο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος καθιέρωσε μια νέα σχολή στην ελληνική τραγουδοποιία. Το ηχόχρωμά του και η συνθετική του προσέγγιση, όπου το λαϊκό, το «ελαφρύ» τραγούδι και η παραδοσιακή μουσική συναντούν τη ροκ κουλτούρα δημιούργησαν έναν ήχο και ένα ύφος εντελώς αντισυμβατικό. Επαναστατικό για την εποχή και τον τόπο του.

Βαθιά ριζωμένο στις κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, το έργο του παραμένει σημείο αναφοράς, συνεχίζοντας να εμπνέει και να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών από τότε έως σήμερα. Κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, οι Κατσιμιχαίοι και ο Σωκράτης Μάλαμας έχουν αναφέρει τον Διονύση Σαββόπουλο ως σημαντική επιρροή τους, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις πλείστες δισκογραφικές και ζωντανές συνεργασίες τους.

Σε μια ειδική συναυλία σχεδιασμένη αποκλειστικά για τα 30 χρόνια του Rockwave Festival, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα μας ταξιδέψει στην πρώτη καλλιτεχνική του περίοδο μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν τη ροκ φάση του, όπως η «Μαύρη Θάλασσα» και το «Τσακάλι» ενώ θα μας ζωγραφίσει με την φωνή του τον «Μπάλλο». Ένα κομμάτι διάρκειας 17 λεπτών το οποίο ο ίδιος έχει περιγράψει ως:

«Mια συνθετικότερη μορφή τραγουδιού... Με τη μουσική του Μπάλλου κυκλοφορώ σαν τραγουδιστής μέσα στα Βαλκάνια που έχω στο μυαλό μου. Πάω Μαύρη Θάλασσα, Βουκουρέστι και Κωστάντζα. Πάω και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Το τραγούδι μου είναι εικόνα, να πούμε, που μπορεί όμως να περπατήσει μόνη της...».

Ένα ακόμα αξιομνημόνευτο κομμάτι είναι το «Ζεϊμπέκικο» από τον εμβληματικό δίσκο «Βρώμικο Ψωμί» (1972). Σύμφωνα με τον ίδιο τον δημιουργό, το «Ζεϊμπέκικο» γράφτηκε σε μια εποχή που η επέτειος της Μικρασιατικής Καταστροφής περνούσε στη σιωπή λόγω της χούντας. Τρία χρόνια αργότερα, αποφάσισε να το ξαναηχογραφήσει, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, στον δίσκο «10 Χρόνια Κομμάτια». Η συνεργασία τους δεν ήταν απλώς μια μουσική σύμπραξη· ήταν μια «ένωση ψυχών» που γέννησε ένα τραγούδι-σύμβολο, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια ολόκληρη ιστορική μνήμη. Μία στιγμή που απέδειξε ότι ένα τραγούδι είναι αρκετό να γράψει ιστορία.

Το 1972 ο Διονύσης Σαββόπουλος δήλωνε «είμαι ένας Έλλην που παίζει ροκ»

Το 2024 θα είναι ένας Ελλην που θα παίξει ροκ στο Rockwave Festival!

Μια τιμητική και συγκινητική συνάντηση

Μια βραδιά-ύμνος στη μουσική και την τέχνη του που θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες ημών και υμών των μικρών μονομάχων.

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!

Σάββατο 14 Ιουνίου 2025

Terra Vibe

Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας 37ο χλμ, ΤΚ 190 11, Μαλακάσα Αττικής



Σάββατο 21 Ιουνίου 2025

Terra Republic

Παράδρομος Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Δ.Κ. Πύδνας



