Εθνική Λυρική σκηνή: 10.000 δωρεάν θέσεις από την ΕΛΣ και το ΙΣΝ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διευρύνει την κοινωνική της πολιτική εγκαινιάζοντας τη νέα δράση Λυρική για όλους. Στο πλαίσιο του κοινού οράματός της με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την καλλιτεχνική εξωστρέφεια και την περαιτέρω διεύρυνση του κοινού της, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα προσφέρει 10.000 δωρεάν θέσεις σε παραστάσεις στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε άτομα 17-22 ετών, άτομα άνω των 65 ετών, πολύτεκνους και άνεργους συμπολίτες μας. Η δράση υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το ΙΣΝ.

Τα τελευταία χρόνια η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει προσφέρει περισσότερα από 30.000 δωρεάν εισιτήρια σε γενικές δοκιμές και παραστάσεις, σε άνεργους συμπολίτες μας, καθώς και σε άτομα με αναπηρία. Πλέον, με τη στήριξη της νέας διετούς δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η ΕΛΣ διευρύνει την κοινωνική της πολιτική με το νέο πρόγραμμα Λυρική για όλους, στο πλαίσιο του οποίου θα δώσει σε 10.000 επωφελούμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη λυρική τέχνη και το μπαλέτο, μέσω της δωρεάν παρακολούθησης των παραστάσεών της στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για τις καλλιτεχνικές περιόδους 2024/25 και 2025/26. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 17-22 ετών, άτομα άνω των 65 ετών, πολύτεκνες οικογένειες και άνεργους συμπολίτες μας, οι οποίοι από τις 7 Νοεμβρίου 2024 θα μπορούν να εγγραφούν στο www.nationalopera.gr/lyrikigiaolous. Οι 10.000 δωρεάν θέσεις στις παραστάσεις της ΕΛΣ θα διατεθούν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα, ο κάθε δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει την προτίμησή του για την παράσταση ή τις παραστάσεις που θα ήθελε να παρακολουθήσει. Για κάθε παράσταση θα διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός δωρεάν θέσεων –στο πλαίσιο της δράσης Λυρική για όλους–, σε όλες τις ζώνες των θέσεων της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος. Για κάθε παραγωγή που παρουσιάζεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα γίνεται ξεχωριστή κλήρωση και οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται εφόσον έχουν κληρωθεί. Καθένας από τους θεατές που κληρώνεται για τις δωρεάν θέσεις θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει και ένα δεύτερο άτομο δικής του επιλογής.

Οι κληρώσεις για τη σεζόν 2024/25 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

14/11 κλήρωση για τις παραστάσεις του δίπτυχου όπερας Αλέκο – Ο πύργος του Κυανοπώγωνα

26/11 κλήρωση για τις παραστάσεις του Δον Κιχώτη

28/11 κλήρωση για τις παραστάσεις της Μποέμ

6/12 κλήρωση για τις παραστάσεις της Δύναμης του πεπρωμένου

8/1 κλήρωση για τις παραστάσεις του Τσαϊκόφσκι

28/1 κλήρωση για τις παραστάσεις της Flora mirabilis

18/2 κλήρωση για τις παραστάσεις της Λουτσίας ντι Λαμμερμούρ

26/3 κλήρωση για τις παραστάσεις της Χρυσής εποχής

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην πλατφόρμα, ο κάθε εγγεγραμμένος θα λαμβάνει αυτόματα και μια κάρτα δωρεάν online παρακολούθησης τριών παραστάσεων της ΕΛΣ στην πλατφόρμα GNO TV.

Αποκλειστικός δωρητής της δράσης Λυρική για όλους: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

