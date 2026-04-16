Άρτεμις: από τη Δήλο στη Σελήνη

Την 1η Απριλίου εκατομμύρια άνθρωποι, από κάθε γωνιά του πλανήτη, παρακολουθήσαμε ζωντανά την ιστορική εκτόξευση της αποστολής Artemis II. Για πρώτη φορά μετά από πάνω από μισό αιώνα – και την Apollo 17 το 1972 –, μια στελεχωμένη διαστημική αποστολή προσέγγισε ξανά το φεγγάρι για να αντικρύσει, μάλιστα, και την αθέατη πλευρά του. Στο δεκαήμερο ταξίδι του, το διαστημόπλοιο Orion, με πλήρωμα τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, έφερε γύρω από τον φυσικό δορυφόρο της Γης την πρώτη γυναίκα, τον πρώτο μαύρο και τον πρώτο μη Αμερικανό αστροναύτη. Κι ενώ ο άνθρωπος επιστρέφει στη γειτονιά της Σελήνης, εδώ και πέντε χρόνια η ALPHA MISSION – ΔELOS στέλνει μηνύματα για την προστασία της ζωής στον πλανήτη μας.

H δρ Nicola Fox, NASA Head of Science, στη Δήλο τον Μάιο 2024 © WHF/Stephan Talneau

Απόλλων και Άρτεμις: οι ιστορικές αποστολές πήραν το όνομά τους από τους θεούς του φωτός και της Σελήνης των αρχαίων Ελλήνων. Μια σύνδεση, εμπνευσμένη αλλά και εύστοχη, στην οποία αναφέρθηκε και η δρ Nicola Fox, NASA Head of Science, μιλώντας τον Μάιο του 2024 στην 4η Διεθνή Συνάντηση της ALPHA MISSION – ΔELOS.

Γιατί στο ιερό νησί της Δήλου, όπου σύμφωνα με τον μύθο γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά της Λητούς και του Δία, μια νέα αποστολή ξεκίνησε παράλληλα με την αποστολή Artemis. Η οραματική πρωτοβουλία ALPHA MISSION – ΔELOS φέρνει κάθε Μάιο στην καρδιά των Κυκλάδων προσωπικότητες από διαφορετικά πεδία ώστε να συζητήσουν για το μέλλον της ανθρωπότητας και τη ζωή στην «ωχρή μπλε κηλίδα», το μοναδικό σπίτι που έχουμε γνωρίσει, τη Γη. Τον θεσμό υποστηρίζει από τα πρώτα του βήματα ο Σταμάτης Κριμιζής, ομότιμος διευθυντής στον τομέα Διαστημικής Εξερεύνησης στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins και πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Στόχος της ALPHA MISSION – ΔELOS είναι να ευαισθητοποιήσει γύρω από την κλιματική κρίση. Σε αυτή την καθοριστική στιγμή για τον πλανήτη μας, η Δήλος – το πρώτο κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου, όπου άκουγες πλήθος γλωσσών και συνυπήρχαν πολλές θρησκείες – επηρεάζεται ήδη από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Σήμερα μάς καλεί να σταθούμε για λίγο: να θυμηθούμε τις ρίζες που μας έδωσαν φτερά – την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και την προγονική νοημοσύνη, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις τέχνες και την πνευματικότητα – και να φανταστούμε έναν πολιτισμό που τιμά τη ζωή σε όλες τις μορφές της.

Ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής υποστηρίζει την πρωτοβουλία από τα πρώτα της βήματα © WHF/Stephan Talneau

Σημειώνεται ότι με εφαλτήριο την ALPHA MISSION – ΔELOS, την αποστολή Artemis και τη σύνδεσή της με τον ελληνικό πολιτισμό δημιουργήθηκε το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space». Πρόκειται για ένα καινοτόμο εγχείρημα που φέρνει σε επαφή μαθητές και μαθήτριες από τα αστικά κέντρα και την περιφέρεια και καλλιεργεί δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη και η ολιστική προσέγγιση εννοιών. Πλέον, στο δίκτυο λαμβάνουν μέρος 15.000 μαθητές από 713 τμήματα σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Myth2Space» δημιουργήθηκε με εφαλτήριο την ALPHA MISSION - ΔELOS © WHF/Stephan Talneau

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διεθνείς συναντήσεις της Δήλου στο κανάλι του World Human Forum στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfWWGQFW64wLUNwMbjfy0RA

Πηγή: skai.gr

