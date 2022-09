Πέθανε η βραβευμένη συγγραφέας Χίλαρι Μαντέλ σε ηλικία 70 ετών

Η Μαντέλ θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες μυθιστοριογράφους του αιώνα, κερδίζοντας δύο φορές το βραβείο Booker

Η βραβευμένη με Booker συγγραφέας της τριλογίας «Wolf Hall», Χίλαρι Μαντέλ, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο εκδότης της.

Η Μαντέλ θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες μυθιστοριογράφους του αιώνα, κερδίζοντας δύο φορές το βραβείο Booker, για το «Wolf Hall» και τη συνέχεια του, το «Bring Up the Bodies», το οποίο κέρδισε, επίσης, το βραβείο Costa Book of the Year.

Η ολοκλήρωση της πρωτοποριακής τριλογίας της «Wolf Hall, The Mirror & the Light» («Ο καθρέφτης και το φως»), εκδόθηκε το 2020 με τεράστια επιτυχία από τους κριτικούς, έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στους «Sunday Times» και συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα για το Βραβείο Booker 2020.

Ο εκδότης της επιβεβαίωσε ότι πέθανε την Πέμπτη «ξαφνικά, αλλά ειρηνικά», περιτριγυρισμένη από στενούς συγγενείς και φίλους.

Όταν ρωτήθηκε από τους «Financial Times» πριν από λίγο καιρό αν πίστευε στη μετά θάνατον ζωή, η συγγραφέας απάντησε θετικά, αλλά, όπως έλεγε, δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. «Ωστόσο, το σύμπαν δεν περιορίζεται από αυτό που μπορώ να φανταστώ».

Ο Ben Hamilton, ο οποίος ήταν ο ατζέντης της καθόλη τη διάρκεια της καριέρας της, δήλωσε για τον θάνατό της ότι ήταν «το μεγαλύτερο προνόμιο» να συνεργαστεί με τη συγγραφέα. «Το πνεύμα της, η υφολογική τόλμη, η δημιουργική φιλοδοξία και η πρωτοφανής ιστορική διορατικότητα τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις σπουδαιότερες μυθιστοριογράφους της εποχής μας».

Μέχρι σήμερα η τριλογία «Wolf Hall» έχει πουλήσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί σε 41 γλώσσες.

