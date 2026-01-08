Πέλλα: Μια αγωνίστρια της ζωής ακούραστη παρά στα 92 της

Λογαριασμός
Πέλλα: Μια αγωνίστρια της ζωής ακούραστη παρά τα 92 χρόνια της

Στο χωριό Αρχάγγελος της Πέλλας, ζει μια γλυκύτατη 92χρονη, η κυρία Φιλιώ- Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ακολούθησε τη «σούπερ γιαγιά» στην καθημερινότητά της

Στο ακριτικό χωριό Αρχάγγελος της Πέλλας, ζει μια γλυκύτατη 92χρονη, η κυρία Φιλιώ.

Μια υπερήλικη που δεν έχει σταματήσει να μένει δραστήρια, να κόβει ξύλα με το τσεκούρι, να ράβει στη ραπτομηχανή, να μαγειρεύει και να αντιμετωπίζει τη ζωή με κουράγιο και αισιοδοξία.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και η Νέτη Φίλια ακολούθησε τη «σούπερ γιαγιά» στην καθημερινότητά της.

Πηγή: skai.gr

