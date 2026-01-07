Μπαμπούγεροι: Το αποκριάτικο δρώμενο από τη Μακεδονία

Είναι ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα της Ελλάδας, με ρίζες που φτάνουν στην αρχαιότητα, και αναβιώνει κάθε χρόνο, την Κυριακή της Αποκριάς στο Βαμβακόφυτο Σερρών.

Κεντρικά πρόσωπα του πανάρχαιου δρώμενου, είναι η «μπάμπω» (γιαγιά) και ο γέρος (παππούς), εξού και η ονομασία «Μπαμπούγερα».

Τα πρόσωπα που αναβιώνουν αυτό το έθιμο μίλησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ .

