Δύο νεαρές Ελληνίδες πιανίστριες από τη Σαντορίνη, η 18χρονη Εβελίνα Μαντέ και η 13χρονη αδελφή της Αγγελίνα, διέπρεψαν στις ΗΠΑ καθώς στέφθηκαν νικήτριες του διεθνούς διαγωνισμού πιάνου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, στο περίφημο και εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Μέγαρο Μουσικής Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες.

Στο πρόγραμμα ξεχώρισε ένα πολυφωνικό έργο του J. S. Bach, όπου η Αγγελίνα ανέδειξε τη διαύγεια και την πνευματικότητα της μουσικής του.

Την ατμόσφαιρα της στοχαστικής διαύγειας του J. S. Bach διαδέχθηκε η συναισθηματική ορμή του έργου Moment Musicaux Op.16 No.4 του συνθέτη Sergei Rachmaninoff, που ερμήνευσε η Εβελίνα.

Η ποιότητα και αυθεντικότητα της ερμηνείας των δύο κοριτσιών εντυπωσίασε την υψηλότατου κύρους κριτική επιτροπή, η οποία εκτίμησε παράλληλα και την τεχνική αρτιότητα, τη μουσική ευφυΐα, τον εσωτερικό παλμό, την εκφραστική ωριμότητα, και τη δυναμική σκηνική παρουσία - χαρακτηριστικά που τις έχουν καθιερώσει ως πολυβραβευμένες πιανίστριες σε πλήθος απαιτητικών διαγωνισμών πιάνου παγκόσμιας εμβέλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη με κριτικές επιτροπές που απαρτίζονται από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Jacques Rouvier, ο Jerome Lowenthal, o Meng-Chieh Liu, o Hung-Kuan Chen και καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων όπως Manhattan School of Music, Juilliard School, Curtis Institute of Music, New England Concervatory, Eastman School of Music, Yale University, University of Massachusetts-Boston, Chopin University της Βαρσοβίας, Mozarteum Salzburg, Gnessin School of Music, Royal Academy, Musikhochschule Cologne και άλλα.

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Εβελίνα έχει ήδη κατακτήσει 21 Χρυσά Μετάλλια σε παγκόσμιους διαγωνισμούς πιάνου και 8 Ειδικά Βραβεία Εξαιρετικής Ερμηνείας και Τεχνικής.

Η 13χρονη αδερφή της, Αγγελίνα, με 17 Χρυσά Μετάλλια και 7 Ειδικά Βραβεία ακολουθεί το ίδιο λαμπρό μουσικό μονοπάτι, χαρίζοντας στην Ελλάδα δύο νέες πιανίστριες με παγκόσμια αναγνώριση και διεθνή καταξίωση.

Η τωρινή διάκρισή τους έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας εντυπωσιακής διεθνούς πορείας που περιλαμβάνει δύο εμφανίσεις στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, καθώς και στο César Franck Auditorium της Schola Cantorum στο Παρίσι τον Απρίλιο του 2025. Οι ερμηνείες τους στα κορυφαία συναυλιακά μέγαρα απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και ανέδειξαν το υψηλό καλλιτεχνικό τους επίπεδο σε διεθνές ακροατήριο, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στους πιο δυναμικά ανερχόμενους νέους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Καθοριστική στην πορεία των δύο νεαρών πιανιστριών είναι η καθοδήγηση του πατέρα τους και καθηγητή τους Γιώργου Τσιαντζή, καθώς και της καθηγήτριάς τους στη φημισμένη Schola Cantorum στο Παρίσι, Αγάθης Λεϊμονή.

Η Εβελίνα μόλις ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές σπουδές της στο Piano Performance στο κορυφαίο Manhattan School of Music της Νέας Υόρκης, με καθηγήτρια τη διάσημη Olga Kern, μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες παγκοσμίως, η οποία την ανέλαβε αναγνωρίζοντας το σπάνιο ταλέντο της.

Οι επιτυχίες αυτές δεν αποτελούν μόνο προσωπικά επιτεύγματα των δύο αδελφών και των καθηγητών τους, αλλά και τιμή για την ελληνική μουσική εκπαίδευση στο

σύνολό της.

Μάλιστα, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δημοσίευσε τις επιτυχίες των νεαρών πιανιστριών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέσα από επίσημη ανάρτησή του στη σελίδα του στο facebook.

Η οικογένεια των δύο νεαρών πιανιστριών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον Ξενοδοχειακό Όμιλο Μήτση και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μήτσης που με τη γενναιόδωρη στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση αυτού του ονειρικού ταξιδιού. Σε σχετική δήλωσή της η οικογένεια τόνισε:

«Η στήριξή του Ομίλου και του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Μήτση αποτελεί για την οικογένειά μας ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της υπερπροσπάθειας που καταβάλλουμε. Είναι σπουδαίο και βαθιά συγκινητικό που υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησία και όραμα, οι οποίοι με χαρά στηρίζουν παιδιά της νησιωτικής Ελλάδας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλλιεργούν το ταλέντο τους και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Αυτή η στάση ζωής τους τιμά ιδιαιτέρως διότι δείχνει πίστη στις εκπληκτικές δυνατότητες των δύο νεαρών καλλιτέχνιδων, αλλά και στην ανεκτίμητη αξία της μουσικής που ενώνει και φωτίζει τον κόσμο μας. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.