Όλοι Μαζί Μπορούμε: Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη στις 4 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον εμβληματικό Στέλιο Καζαντζίδη διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Συμμετέχουν: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.

Μαζί τους ο Θοδωρής Αθερίδης αφηγείται.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε!

Κλείσε το εισιτήριο σου εδώ.

Στέλιος Καζαντζίδης… μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές στο λαϊκό τραγούδι, ένας καλλιτέχνης που το ανέδειξε και το «σημάδεψε» ανεξίτηλα με τον μοναδικό του τρόπο, εκφράζοντας μουσικά την ψυχή του Έλληνα.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Τo βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την 01:00 πρωινή, στα παρακάτω μέσα:

των Τρόλεϊ 2,4,10,11

του λεωφορείου 550,

του Ηλεκτρικού,

των γραμμών του Μετρό 2,3

και της γραμμής Τ6 του τραμ.

Πηγή: skai.gr

