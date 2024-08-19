Ελεύθερη θα είναι απόψε η είσοδος σε πάνω από 100 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία, προκειμένου το κοινό να απολαύσει την Πανσέληνο του Αυγούστου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πάνω από πενήντα αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ άλλοι τόσοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από εκδηλώσεις από τις 9 έως και τις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα. Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιήσουν επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Δύο μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης καλεί τον κόσμο απόψε 19 Αυγούστου σε μια ιδιαίτερη περιήγηση στον εξωτερικό του χώρο, στην υπαίθρια έκθεση Μνήμη και... Λίθοι, συνοδεία soul μουσικής και κάτω από ένα εντελώς διαφορετικό φως. Μετά 20:00 κι έως τα μεσάνυχτα, η είσοδος στο μουσείο θα είναι ελεύθερη, ενώ στις 21:00, ο χώρος του Mouseio Café θα πλημμυρίσει με τις soul μελωδίες των Evita and Dry Breads, δηλαδή με την Εβίτα Ναλμπαντίδου στη φωνή, τη Στέλλα Καραγιώργου στο κοντραμπάσο, τη Στεφανία Δουλιάκα στο πιάνο και τη Λία Αμπρικίδου στα τύμπανα.

Ελεύθερη θα είναι σήμερα η είσοδος και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Πανσελήνου του Αυγούστου που διοργανώνει το ΥΠΠΟ.

Στις 20 Αυγούστου, προγραμματίζει κι αυτό μουσική εκδήλωση και συγκεκριμένα, στις 20:30, στο αίθριο του Μουσείου. Πρόκειται για ανατολική μουσική των Πάνου Σκουτέρη, (κλαρινέτο, καβάλ, φωνή) και Arash Badie (ιρανικό ταρ), σε μία εκδήλωση που βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό και συμπεριλαμβάνει ρεπερτοριακά λατρευτική αλλά και λαϊκή μουσική από την ελληνική-βυζαντινή, την περσική, οθωμανική και την αραβική παράδοση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

