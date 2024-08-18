Το Φεστιβάλ Λοκάρνο ψήφισε γυναίκες

Οι γυναίκες νίκησαν στο φετινό 77ο Φεστιβάλ Λοκάρνο στην ελβετική Λίμνη Ματζόρε. Τη Χρυσή Λεοπάρδαλη απέσπασε η λιθουανική ταινία Akiplesa (Τοxic) της τριαντάχρονης Σαουλέ Μπλουβαϊτέ. Μια ταινία που παρουσιάζει την καθημερινότητα δύο εφήβων γυναικών, την πορεία τoυς προς την ενηλικίωση αλλά και την πίεση που δέχονται από κοινωνικά πρότυπα και την εξιδανίκευση της ομορφιάς. Η ταινία έλαβε και το δεύτερο βραβείο Swatch First Feature Award Prize.



Η απονομή της Χρυσής Λεοπάρδαλης, του κορυφαίου βραβείου του ιστορικού ελβετικού φεστιβάλ, το οποίο φημίζεται για τη φρεσκάδα και την τόλμη να προβάλει ταινίες που ξεφεύγουν από το mainstream, επιβεβαιώνει την παράδοσή του να δίνει βήμα σε νέους, άγνωστους σκηνοθέτες και ηθοποιούς και στην ανάδειξη νέων ταλέντων.



Και το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του Φεστιβάλ Λοκάρνο, το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, απονεμήθηκε επίσης σε γυναίκα. Συγκεκριμένα στην ταινία μεγάλου μήκους Mond της νεαρής σκηνοθέτριας, Κούρντβιν Αγιούμπ, η οποία γεννήθηκε στο Ιράκ το 1990 και ζει στην Αυστρία. Ακόμη μια ταινία που εστιάζει τον κινηματογραφικό φακό σε νεαρές γυναίκες, σε μια αθλήτρια πολεμικών τεχνών από την Αυστρία και στις τέσσερις κόρες μιας πλούσιας οικογένειας από την Ιορδανία. Το αυστριακής παραγωγής δράμα αναλύει μέσα από το κινηματογραφικό πρίσμα διαφορετικά παγιωμένα γυναικεία πρότυπα στον σύγχρονο κόσμο.

Ψήφος εμπιστοσύνης στη γυναικεία ματιά

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον νεαρό Λιθουανό σκηνοθέτη Λαουρίνας Μπαρέισα, γεννημένο το 1988, για την ταινία Seses (Drowning Dry). Ένα ακόμη δράμα για τη διαχείριση από δύο αδερφές μιας ξαφνικής οικογενειακής τραγωδίας, η οποία αλλάζει συνταρακτικά τη ζωή τους. Βραβεία ερμηνείας απέσπασαν και τέσσερις εκ των πρωταγωνιστών της τανίας Drowning Dry, ρίχνοντας όλα τα φώτα στο σύγχρονο λιθουανικό σινεμά. Βραβείο ερμηνείας απέσπασε και η Κιμ Μίνχε από τη Νότια Κορέα για την ερμηνεία της στην ταινία Am Bach.



Η επιλογή να απονεμηθούν τα κορυφαία βραβεία σε ταινίες που θεματοποιούν πτυχές τις καθημερινότητας και των προκλήσεων των σύγχρονων γυναικών δεν είναι τυχαία. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να δώσει το δικό της στίγμα η πρόεδρος της φετινής επιτροπής, η διάσημη Αυστριακή σκηνοθέτρια Τζέσικα Χάουσνερ.



Στη δήλωση της επιτροπής για την επιλογή των ταινιών που βραβεύθηκαν γίνεται λόγος για ενίσχυση της γυναικείας αυτοπεποίθησης μέσα και από τον κινηματογράφο. Ενδιαφέρον έχει ότι από τις δεκαεπτά ταινίες στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, οι οκτώ φέρουν γυναικεία υπογραφή. Οι επιλογές της επιτροπής θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ψήφος εμπιστοσύνης στη γυναικεία κινηματογραφική ματιά. Παρόμοια τάση αλλά και θέματα συναντήσαμε πάντως φέτος και στην πιο πολιτική Μπερλινάλε της γερμανικής πρωτεύουσας.

Δύο Ελληνίδες στο Λοκάρνο

Εδώ και χρόνια η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο με ιδιαίτερες κινηματογραφικές παραγωγές που συγκενρώνουν θετικές κριτικές και βραβεία. Φέτος συμμετείχε στο τμήμα Pardo di Domani με δύο Ελληνίδες σκηνοθέτριες, την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, γνωστή και από τις επιτυχημένες συμμετοχές στη Μπερλινάλε, με την ταινία What Mary didn’t know και την Θέλγια Πετράκη με την ταινία 400 Cassettes.



Και οι δύο έχουν λάβει βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου στο παρελθόν και αποτελούν δύο από τις πιο συνεπείς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας στο εξωτερικό.



Στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, που διεξήχθη από τις 7 έως τις 17 Αυγούστου, προβλήθηκαν συνολικά 225 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και ταινίες από τον χώρο του πειραματικού κινηματογράφου.



Πηγές: dpa, DLF, SFR, Locarno Festival

