Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά: Μελωδίες σε Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με 3 τενόρους

«Μελωδίες στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με τρεις τενόρους» είναι ο τίτλος της μουσικής εκδήλωσης που διοργανώνουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και ο Σύλλογος «Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαιολογικών Χώρων - Μνημείων Πειραιά», στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Ζέας - Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024, ώρα 21:00. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της πανσελήνου του Αυγούστου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει άριες από όπερα, οπερέτα, αλλά και σύγχρονα δημοφιλή κομμάτια ξένων και Ελλήνων συνθετών.

Συμμετέχουν οι τενόροι Δημήτρης Πακσόγλου, Ανδρέας Καραούλης και Χρήστος Δεληζώνας, η σοπράνο Μαρία Κατριβέση, καθώς και οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου (πιάνο) και Τάσος Αποστόλου (μαντολίνο).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.