Όσκαρ 2025: «Δόξα στην Ουκρανία» φώναξε στη σκηνή η Ντάριλ Χάνα - Χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες στα social (Βίντεο)

Η ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή, έκανε το σήμα της νίκης και φώναξε «Slava Ukraine», με το κοινό να χειροκροτεί - Ωστόσο δεν λείπουν και αρνητικά σχόλια 

Ντάριλ Χάνα

Μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση έκανε η 64χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, Ντάριλ Χάνα, από την σκηνή των φετινών Όσκαρ. 

Όταν εμφανίστηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο για το καλύτερο Μοντάζ, έκανε το σήμα της νίκης και να φωνάξει «Slava Ukraine», δηλαδή, «Δόξα στην Ουκρανία», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. 

Η κίνηση αυτή της Χάνα, ως συμπαράσταση στην εμπόλεμη Ουκρανία, έρχεται μετά την επεισοδιακή συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στα social media πολλοί την αποδοκίμασαν.

X

