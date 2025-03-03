Μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση έκανε η 64χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, Ντάριλ Χάνα, από την σκηνή των φετινών Όσκαρ.

Όταν εμφανίστηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο για το καλύτερο Μοντάζ, έκανε το σήμα της νίκης και να φωνάξει «Slava Ukraine», δηλαδή, «Δόξα στην Ουκρανία», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

"Slava Ukraini" - Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

Η κίνηση αυτή της Χάνα, ως συμπαράσταση στην εμπόλεμη Ουκρανία, έρχεται μετά την επεισοδιακή συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στα social media πολλοί την αποδοκίμασαν.

Πηγή: skai.gr

