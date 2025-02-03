Onassis AiR Open Call 2025/26

Το Onassis AiR ανακοινώνει το νέο Open Call του προγράμματος για τη σεζόν 2025/26 με στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας και διαδικασίας, παρέχοντας χώρο και χρόνο σε επαγγελματίες της τέχνης από διαφορετικές γεωγραφίες και ειδικότητες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην πρακτική τους χωρίς την πίεση της παρουσίασης ενός τελικού έργου.

Το Onassis AiR προσκαλεί καλλιτέχνες/ιδες, επιμελητές/τριες, τεχνίτες/τριες, περφόρμερ, χορογράφους, χορευτές/τριες, σχεδιαστές/τριες μόδας και κοστουμιών, συγγραφείς, δραματουργούς, αρχιτέκτονες, σκηνογράφους, κινηματογραφιστές/τριες, γλύπτες/τριες, και άλλους/ες επαγγελματίες της τέχνης από οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, από οπουδήποτε στον κόσμο, να υποβάλουν αίτηση για το σκέλος του προγράμματος της επιλογής τους, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2025 ως τον Ιούλιο του 2026.

Ύστερα από πέντε επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας με πάνω από 7.000 αιτήσεις στα Open Call του προγράμματος, και την υποστήριξη περισσότερων από 200 Fellows, το Onassis AiR έχει εξελιχθεί σε κόμβο διεπιστημονικής σκέψης και διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών/ιδων και ερευνητών/τριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλλιεργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή ιδεών, ενώ θέτει στο προσκήνιο τρέχοντα ζητήματα και ανταποκρίνεται στον επιτακτικό χαρακτήρα της εποχής μας, με ρίζες στο τοπικό πλαίσιο και με βλέμμα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο. Το Onassis AiR, τοποθετημένο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, βρίσκεται κοντά στις τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις και αναγνωρίζει την ανάγκη προσέγγισης αυτών των προκλήσεων μέσα από την κριτική ευαισθητοποίηση και τον διάλογο.

Φέτος, το πρόγραμμα του Onassis AiR στρέφεται προς νέες κατευθύνσεις, αγκαλιάζοντας περαιτέρω τις χειροτεχνικές και υλικοκεντρικές (material-based) πρακτικές. Το Onassis AiR επιδιώκει να εμπλουτίσει την καλλιτεχνική του κοινότητα καλωσορίζοντας δημιουργούς που εργάζονται στους τομείς της μόδας, του σχεδιασμού και των εφαρμοσμένων τεχνών και επιθυμούν να εξερευνήσουν τις δυνατότητες της διεπιστημονικής συνεργασίας και συνύπαρξης μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς εξερεύνησης.

Για τη σεζόν 2025/26 το Onassis AiR διευρύνει τη λειτουργία του ως πλατφόρμα δημιουργικού πειραματισμού και καλωσορίζει μια ευρύτερη κοινότητα καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων, προσφέροντας ευκαιρίες μέσα από τέσσερα διαφορετικά σκέλη, σε συνεργασία με τα τμήματα Δραματουργίας, Onassis ONX και Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης της Στέγης:

Onassis AiR Extended Research Residencies

Το Onassis AiR Extended Research Residencies είναι ένα πρόγραμμα διευρυμένης καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας που διαρκεί τρεις μήνες. Ύστερα από την επιτυχημένη εκκίνηση του προγράμματος τη σεζόν 2024/25, φέτος το πρόγραμμα επεκτείνει την εμβέλειά του σε μια ευρύτερη δημιουργική κοινότητα που επικεντρώνεται στις εφαρμοσμένες τέχνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καλλιτέχνες/ιδες, επιμελητές/τριες, τεχνίτες/τριες, περφόρμερ, σχεδιαστές/τριες μόδας και κοστουμιών, συγγραφείς, αρχιτέκτονες, σκηνογράφους, κινηματογραφιστές/τριες, γλύπτες/τριες, και άλλους/ες επαγγελματίες από οποιοδήποτε μέσο έκφρασης ή πεδίο δημιουργίας, από οπουδήποτε στον κόσμο. Αξιοποιώντας τις νέες μας εγκαταστάσεις, που επιτρέπουν περαιτέρω πειραματισμό με την κλίμακα, τα υλικά και τις συνεργατικές διαδικασίες, καλωσορίζουμε δημιουργούς που αναζητούν χρόνο και χώρο για να αναπτύξουν ή να δώσουν ώθηση στα έργα τους που βρίσκονται σε εξέλιξη, προσφέροντας την υποστήριξη και την peer-to-peer επικοινωνία που χρειάζονται για να προχωρήσουν τη δουλειά τους. Προσκαλούμε άτομα ή ομάδες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τόπο της Αθήνας και είναι ανοιχτοί και ανοιχτές σε στιγμές μοιράσματος και ανταλλαγής γνώσεων.

Onassis AiR Dramaturgy Fellowships

Τη σεζόν 2024/25, το Onassis AiR, σε συνεργασία με το τμήμα Δραματουργίας της Στέγης εγκαινίασε το Dramaturgy Fellowship με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης νέων παραστατικών έργων. Μετά από την επιτυχημένη πορεία των περσινών Fellows του προγράμματος, η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και για τη σεζόν 2025/26 και προσκαλεί σκηνοθέτες/τριες, χορογράφους, χορευτές/τριες, δραματουργούς, συγγραφείς ή και άλλους/ες καλλιτέχνες/ιδες που εργάζονται στον ευρύτερο χώρο του θεάτρου και των χορευτικών τεχνών. Καλούμε επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών από την Ελλάδα ή με έδρα την Ελλάδα να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη ενός νέου έργου θεάτρου, χορού ή /και περφόρμανς που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί.

Onassis AiR/ONX Fellowships

Το πρόγραμμα Onassis AiR/ONX Fellowships επιστρέφει για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με το Onassis ONX, την παγκόσμια πλατφόρμα του Onassis Culture που είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη της τέχνης των νέων μέσων και τις ψηφιακές εμπειρίες. Το Onassis ONX δίνει τη δυνατότητα στους/στις δημιουργούς να σχεδιάσουν ψηφιακούς κόσμους και εμβυθυστικές εμπειρίες υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η οικονομική τους βιωσιμότητα. Ειδικά για τα Onassis AiR/ONX Fellowships της σεζόν 2025/26, προσκαλούμε προτάσεις που συνδυάζουν εμβυθιστικές αφηγήσεις με μικτές πραγματικότητες και παραστατικά στοιχεία και διερευνούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες στην ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβαλλον. Οι προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν περφόρμανς μεγάλης διάρκειας, time-based ψηφιακά έργα, κινητικές εγκαταστάσεις, σκηνικούς πειραματισμούς, πρωτότυπα μοντέλα για σκηνικές παραστάσεις και ψηφιακά παιχνίδια.

Onassis AiR Technical Residencies

Το Onassis AiR εγκαινιάζει, φέτος, ένα νέο σκέλος που στρέφει την προσοχή του στα άτομα που εργάζονται στα παρασκήνια των καλλιτεχνικών παραγωγών. Για πρώτη φορά, προσκαλούμε προτάσεις μέσω του Open Call από επαγγελματίες της τέχνης που εργάζονται στην τεχνική υποστήριξη θεατρικών, χορευτικών, μουσικών, κινηματογραφικών και ψηφιακών παραγωγών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην τεχνική υποστήριξη τομέων όπως η Διεύθυνση Σκηνής, η Εκτέλεση Θεατρικής Παραγωγής, o Σχεδιασμός Σκηνικών, o Σχεδιασμός Φωτισμού/Προβολών, o Σχεδιασμός Ήχου και Ηχοληψίας, καθώς και στην τεχνική ανάπτυξη και παραγωγή έργων στη διασταύρωση της Τέχνης και των Προηγμένων Τεχνολογιών (Art and Advanced Technologies). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για όσους και όσες διαθέτουν ήδη τις βασικές επαγγελματικές γνώσεις στον τομέα τους και επιθυμούν να βελτιώσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες σε ένα δυναμικό και διεπιστημονικό δημιουργικό περιβάλλον. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν στενά με τις εξειδικευμένες ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης και Παραγωγής της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Onassis ONX και θα συμμετέχουν ενεργά στα πρότζεκτ των Onassis AiR Fellows.

Περισσότερες Πληροφορίες

Σε όλα τα άτομα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρέχεται καλλιτεχνική αμοιβή, δυνατότητα για budget έρευνας/παραγωγής, δωρεάν διαμονή, μετακινήσεις από/προς την Αθήνα, συλλογικό budget για ομαδικές επισκέψεις και ερευνητικά ταξίδια, ευκαιρίες για επαφή με την καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης και πρόσβαση σε mentoring και οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Όλα τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα θα κληθούν να συμμετάσχουν στα Onassis AiR Open Days, μια σειρά διήμερων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται τρεις φορές το χρόνο , μία ανά κύκλο residencies. Αποτελούν μια ευκαιρία για τους/τις Onassis AiR Fellows από όλα τα σκέλη να έρθουν σε επαφή με το κοινό της πόλης και με άλλους/ες επαγγελματίες της τέχνης, καθώς και να μοιραστούν την καλλιτεχνική τους έρευνα ή το έργο τους σε εξέλιξη. Επιπλέον, όλα τα Fellows ενθαρρύνονται να συμβάλλουν στη διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα του Onassis AiR προσφέροντας ως ανταπόδοση («offering back») ένα εργαστήριο, μια εν εξελίξει παρουσίαση, μια διάλεξη, μια προβολή, μια εκδήλωση ανταλλαγής δεξιοτήτων ή μια δραστηριότητα οποιασδήποτε άλλης μορφής της επιλογής σας.

Ο συνολικός αριθμός των Residencies και Fellowships που θα χορηγηθούν για τη σεζόν 2025/26 είναι τριάντα τρεις (33). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους: Φθινόπωρο (8 Σεπτεμβρίου 2025 – 5 Δεκεμβρίου 2025), Άνοιξη (2 Φεβρουαρίου 2026 – 30 Απριλίου 2026), Καλοκαίρι (11 Μαΐου 2026 – 31 Ιουλίου 2026).

Η γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι τα αγγλικά.

Η διαδικασία επιλογής διαφοροποιείται ανάλογα με το επιλεγόμενο σκέλος:

• Η επιλογή για το πρόγραμμα Onassis AiR Extended Research Residencies ακολουθεί μια διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους/ες (peer-to-peer), με τη συμμετοχή προηγούμενων συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα. Όλες οι αιτήσεις που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση, θα εξεταστούν λεπτομερώς από την ομάδα του Onassis AiR σε συνεργασία με μια εξωτερική επιτροπή επιλογής που αποτελείται από τις-τους Navine G Dossos, Hicham Khalidi και River Lin.

• Η επιλογή για τα Onassis AiR Dramaturgy Fellowships θα γίνει από το τμήμα Δραματουργίας, το Onassis AiR και την επιμελητική ομάδα της Στέγης.

• Η επιλογή για τα Onassis AiR/ONX Fellowships θα γίνει από το ODiN (Πρόγραμμα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση) σε συνεργασία με τις ομάδες του Onassis ONX και του Onassis AiR και την επιμελητική ομάδα της Στέγης.

• Η επιλογή για το πρόγραμμα Onassis AiR Technical Residencies θα γίνει από το τμήμα Παραγωγής της Στέγης και τις ομάδες του Onassis ONX και του Onassis AiR.

Αν έχετε γενικές απορίες για την αίτηση ή για οτιδήποτε άλλο σχετικά με τη φύση του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Open Call, μέσω email στο air@onassis.org.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Μαρτίου 2025 στις 12:00 το μεσημέρι.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν ενημέρωση μέσω email για την πορεία της αίτησής τους ως τις 16 Ιουνίου 2025.

