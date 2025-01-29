Ένα άλμπουμ του Αστερίξ θα μεταφραστεί, για πρώτη φορά, στα ουκρανικά, την 120ή γλώσσα στην οποία θα κυκλοφορήσουν οι περιπέτειες του μικρόσωμου Γαλάτη πολεμιστή και των φίλων του, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδοτικός οίκος Albert René.

Ο «Αστερίξ» είναι το κόμικ με τις περισσότερες μεταφράσεις σε όλον τον κόσμο, καθώς κυκλοφορεί σε 120 γλώσσες και διαλέκτους.

Το άλμπουμ που επέλεξαν είναι το πρώτο της σειράς, ο «Αστερίξ ο Γαλάτης» του 1961. Θα κυκλοφορήσει από την Pinzel, έναν ουκρανικό εκδοτικό οίκο που μετέφρασε παλαιότερα και τις περιπέτειες του Τεν-Τεν. Τη μετάφραση θα αναλάβει μια Ουκρανή φοιτήτρια στο Παρίσι, η Άννα-Μαρία Μπαναντίνα, μόλις 18 ετών, που διαβάζει μανιωδώς Αστερίξ από την παιδική της ηλικία.

«Αποτίνουμε επίσης φόρο τιμής στις ουκρανικές ρίζες του Ρενέ Γκοσινί, του συνδημιουργού του Αστερίξ μαζί με τον Αλμπέρ Ουντερζό», είπε ο γενικός διευθυντής των εκδόσεων Albert René, Σελέστ Σουρούγκ.

Ο σεναριογράφος του Αστερίξ καταγόταν από μια οικογένεια Εβραίων Ασκενάζι: η μητέρα του από τη σημερινή Ουκρανία, ο πατέρας του από τη Βαρσοβία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

